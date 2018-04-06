Эксперт призвал не ужесточать наказание за незаконную добычу самоцветов

Ранее замначальника пятого отдела ФСБ Александр Бурлаков на совещании в СФ напомнил, что с июля уровень ущерба от незаконной добычи драгоценных камней и металлов, за причинение которого грозит уголовная ответственность, был повышен с 1,5 миллионов до 2,25 миллиона рублей. Если ущерб меньше, незаконная добыча наказывается штрафом в 3 — 5 тысяч рублей. Бурлаков предложил внести в Уголовный кодекс изменения, позволяющие привлекать к уголовной ответственности за незаконную добычу драгоценных металлов и камней. Он также предложил внести поправки, которые позволят наказывать в уголовном порядке граждан, ранее привлекавшихся к административной ответственности за аналогичные действия.

"Абсолютно поддерживаю тезис, что сначала должна быть отрегулирована нормальная деятельность (по добыче драгоценных камней), а потом вводить повышенную ответственность, если мы признаем необходимость, за нарушение нормального порядка. А у нас при противоречивости регулирования законной добычи и оборота мы предлагаем вводить повышенную ответственность за незаконную. Это абсолютно концептуально неправильно", — сказал Пастухов.

Юрист счел предложение ужесточить ответственность за незаконную добычу попыткой «исправить недостатки правоохранительной деятельности и недоработки в других сферах».

"Мы с вами говорим, что разбивка на части (добыча драгоценных камней малыми партиями) лишает возможности привлечения (к ответственности). При любом пороге размера (партии) разбивка на части будет предотвращать привлечение к ответственности по установленному повышенному пониженному или какому угодно размеру. Это вопрос эффективности работа правоохранительной системы, а не изменения законодательства. Ну и третий концептуальный принцип: мы ужесточением уголовного законодательства пытаемся доработать недоработки в других сферах. Это уже превратилось у нас в системную проблему законотворческую", — сказал Пастухов.

Он, в том числе, раскритиковал предложение признать незаконную добычу фактическим хищением у государства.

"Напомню, что у нас системное отношение к полезным ископаемым как к собственности государства. Но после извлечения (полезные ископаемые) становятся собственностью того, кто извлек. Предложение сделать это на примере драгоценных камней подрывает систему регулирования, и оно абсолютно неправильное", — считает Пастухов.