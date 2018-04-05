Ветеран ФСБ: Представителей России к Юлии Скрипаль снова не пустят

Сергея Скрипаля Дочь экс-сотрудника ГРУ Юлия пришла в себя после перенесённого отравления и сделала первое заявление, которое опубликовала пресс-служба Скотленд-Ярда. Юлия Скрипаль сообщила, что чувствует себя намного лучше, а также поблагодарила всех, кто переживал за её здоровье. При этом девушка отметила, что надеется на уважение общества к её частной жизни. «Я надеюсь, что вы будете уважать частную жизнь во время всего периода выздоровления», — приводит слова Скрипаль Скотленд-Ярд.

Ветеран ФСБ Сергей Кривошеев в эфире НСН заявил, что после такого подчёркивания темы «частной жизни», становится понятно — российских представителей к Юлии Скрипаль не допустят.

«Это заявление свидетельствует о том, что доступ к ней будет ограничен. Никто, кроме следователей, с ней общаться не будет, судя по всему, наших консулов к ней тоже не допустят. Может быть, будут попытки поговорить с кем-то по телефону, и то я сомневаюсь, что эта практика будет продолжаться — её телефонные разговоры с родственниками. Для нас ясности не наступит. Но я, конечно, рад, что ей лучше. Она гражданка России , и хорошо будет, когда она подлечится и вернётся домой. Тогда будет больше ясности», — заявил Кривошеев.

Совфеде понадеялись, что британцы не будут подделывать показания Юлии Скрипаль

Ранее сообщалось, что двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория смогла поговорить с пострадавшей по телефону. В этом разговоре Юлия выразила сомнение, что её родственнице выдадут визу для прибытия в Британию, а также заявила, что «все поправляются, всё хорошо». Сергей Скрипаль, по её словам, «отдыхает и спит». Тем не менее, официального подтверждения подлинности записи этого разговора пока не появлялось.