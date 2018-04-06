Конкурс туристической фотографии древнего торгового городка Хунцзян

Чанша, 5 апреля / Синьхуа / — В городском округе Хуайхуа /провинция Хунань, Центральный Китай / начался крупный конкурс по туристической фотографии древнего торгового городка Хунцзян, организованный Ассоциацией фотографов провинции Хунань и другими организациями. Для проведения съемок сюда съехалось множество профессиональных фотографов и любителей фотографии. (Синьхуа / Ли Га)

Чанша, 5 апреля /Синьхуа/ — В городском округе Хуайхуа /провинция Хунань, Центральный Китай/ начался крупный конкурс по туристической фотографии древнего торгового городка Хунцзян, организованный Ассоциацией фотографов провинции Хунань и другими организациями. Для проведения съемок сюда съехалось множество профессиональных фотографов и любителей фотографии. (Синьхуа / Ли Га)

Чанша, 5 апреля /Синьхуа/ — В городском округе Хуайхуа /провинция Хунань, Центральный Китай/ начался крупный конкурс по туристической фотографии древнего торгового городка Хунцзян, организованный Ассоциацией фотографов провинции Хунань и другими организациями. Для проведения съемок сюда съехалось множество профессиональных фотографов и любителей фотографии. (Синьхуа / Ли Га)

Чанша, 5 апреля /Синьхуа/ — В городском округе Хуайхуа /провинция Хунань, Центральный Китай/ начался крупный конкурс по туристической фотографии древнего торгового городка Хунцзян, организованный Ассоциацией фотографов провинции Хунань и другими организациями. Для проведения съемок сюда съехалось множество профессиональных фотографов и любителей фотографии. (Синьхуа / Ли Га)

Чанша, 5 апреля /Синьхуа/ — В городском округе Хуайхуа /провинция Хунань, Центральный Китай/ начался крупный конкурс по туристической фотографии древнего торгового городка Хунцзян, организованный Ассоциацией фотографов провинции Хунань и другими организациями. Для проведения съемок сюда съехалось множество профессиональных фотографов и любителей фотографии. (Синьхуа / Ли Га)