#Чеховжив: известные писатели примут участие в сахалинском медиафоруме

Творческая дискуссия под названием #Чеховжив пройдет 13 апреля, во второй день сахалинского международного МедиаФорума. В рамках секции литературный критик, прозаик Алексей Колобродов, писатель Василий Авченко и глава интеллектуального клуба «КультБригада» Вячеслав Коновалов обсудят сохранение истории и литературы Дальнего Востока. Модератором секции выступит известный сахалинский кинокритик Илья Шамазов

Россия в географическом и геополитическом смысле — огромное континентальное пространство между Крымом на юго-западе и Сахалином и Курилами на Дальнем Востоке. Крым в современной России — понятие символическое, почти сакральное, знак нашей гордости и силы. Но ведь Сахалин и Курилы — аналогичные явления на другом конце единой русской цивилизации; пусть их возвращение домой и состоялось на семьдесят без малого лет раньше… Имперская рифма, великолепное созвучие.

Есть крупнейшая интегральная фигура, связавшая своим именем эти легендарные территории — Антон Чехов . На Сахалине Чехов сделал огромную журналистскую работу, в Крыму жил и работал знаменитый писатель Чехов, и оба этих призвания — являются и сегодня смыслообразующими и принципиальными для русской культуры. Хорошо, что МедиаФорум не зациклен на проблемах одной журналистики, и чеховское имя щедро присутствует в его программе и контексте, — рассказал Алексей Колобродов.

Писатель надеется на серьезную работу, интересные знакомства и поиск свежих идей и смыслов. По его мнению, медиафорум станет очередной, одной из многих точек сборки национальной идентичности. Первый международный МедиаФорум российских островов пройдет 12-13 апреля в Сахалинском государственном университете. В форуме примут участие СМИ Сахалинской области , Дальнего Востока, России и стран АТР, представители пресс-служб органов власти, государственных учреждений и частных компаний, признанные эксперты в сфере массовых коммуникаций федерального уровня.

В рамках форума пройдут дискуссии, брифинги, мастер-классы по различным направлениям, а также будет организована выставочная экспозиция и пресс-туры на крупнейшие предприятия области. Мероприятие направлено на расширение взаимодействия между медиа, властью, бизнесом. Принять участие в форуме можно, зарегистрировавшись на сайте медиафорумсахалин.рф. Участие в форуме бесплатное.