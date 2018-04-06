Запуск нового спутника связи для «Газпрома» наметили на январь 2019 года 

Запуск нового космического аппарата связи «Ямал-601» планируется в январе 2019 года на ракете-носителе «Протон», заявил «КВ» генеральный конструктор спутникового оператора «Газпром космические системы» (ГКС) Николай Севастьянов.
«Планируем запустить в январе следующего года», — сказал он.
Как уточнил «КВ» заместитель гендиректора по маркетингу и бизнес-планированию ГКС Игорь Кот, новый спутник создает французский производитель Thales Alenia Space на своих мощностях в Канне. В рамках финансирования проекта «Ямал-601» для строительства спутника «Сбербанк» ранее предоставил пять кредитных линий на сумму более 350 миллионов евро.
По словам Кота, космический аппарат строится в полном соответствии с графиком, согласно которому до конца 2018 года он должен быть доставлен на космодром Байконур для подготовки к запуску.
«Ямал-601» строится на базе платформы Spacebus-4000. Объем ресурса С-диапазона спутника «Ямал-601» составит 38 эквивалентных транспондеров, Ka-диапазона — 16 транспондеров по 450 МГц и четыре транспондера по 1,8 ГГц. При этом 26 транспондеров Ка-диапазона, 19 — Ku –диапазона и 16 — С-диапазона будут нацелены на Россию. Спутник «Ямал-601» займет точку стояния 49° восточной долготы для замены действующего спутника «Ямал-202» и развития бизнеса в этой позиции.
В С-диапазоне спутник охватит видимую часть территории России, страны СНГ, Европу, Ближний Восток и часть Юго-Восточной Азии. Многолучевая зона обслуживания в Ка-диапазоне охватит наиболее населенную часть России, включая Калининградскую область, Урал и Западную Сибирь. Срок активного существования спутника — 15 лет. Изначально запуск аппарата планировался на 2016 год.
По материалам: ria.ru