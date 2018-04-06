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На Камчатке объявлена лавинная опасность
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На Камчатке объявлена лавинная опасность 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Противолавинный центр Камчатского края объявил лавинную опасность в нескольких районах Камчатки, соответствующее предупреждение опубликовано на сайте центра.
"В период с 00:00 7 апреля по 9 апреля включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, города Петропавловска-Камчатского — лавиноопасно", — говорится в сообщении.
Как отмечается, с момента образования постоянного снежного покрова и до полного его разрушения все горные территории Камчатского края являются потенциально лавиноопасными.
Ранее сообщалось, что в горах Карачаево-Черкесской Республики объявили исключительную лавинную опасность.
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