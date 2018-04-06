На Камчатке объявлена лавинная опасность

Противолавинный центр Камчатского края объявил лавинную опасность в нескольких районах Камчатки, соответствующее предупреждение опубликовано на сайте центра.

"В период с 00:00 7 апреля по 9 апреля включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, города Петропавловска-Камчатского — лавиноопасно", — говорится в сообщении.

Как отмечается, с момента образования постоянного снежного покрова и до полного его разрушения все горные территории Камчатского края являются потенциально лавиноопасными.