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Запуск нового спутника связи для «Газпрома» наметили на январь 2019 года
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Запуск нового спутника связи для «Газпрома» наметили на январь 2019 года 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Запуск нового космического аппарата связи «Ямал-601» планируется в январе 2019 года на ракете-носителе «Протон», заявил РИА Новости генеральный конструктор спутникового оператора "Газпром космические системы" (ГКС) Николай Севастьянов.
"Планируем запустить в январе следующего года", — сказал он.
Как уточнил РИА Новости заместитель гендиректора по маркетингу и бизнес-планированию ГКС Игорь Кот, новый спутник создает французский производитель Thales Alenia Space на своих мощностях в Канне. В рамках финансирования проекта «Ямал-601» для строительства спутника "Сбербанк" ранее предоставил пять кредитных линий на сумму более 350 миллионов евро.
По словам Кота, космический аппарат строится в полном соответствии с графиком, согласно которому до конца 2018 года он должен быть доставлен на космодром Байконур для подготовки к запуску.
"Ямал-601" строится на базе платформы Spacebus-4000. Объем ресурса С-диапазона спутника «Ямал-601» составит 38 эквивалентных транспондеров, Ka-диапазона — 16 транспондеров по 450 МГц и четыре транспондера по 1,8 ГГц. При этом 26 транспондеров Ка-диапазона, 19 — Ku –диапазона и 16 — С-диапазона будут нацелены на Россию. Спутник «Ямал-601» займет точку стояния 49° восточной долготы для замены действующего спутника «Ямал-202» и развития бизнеса в этой позиции.
В С-диапазоне спутник охватит видимую часть территории России, страны СНГ, Европу, Ближний Восток и часть Юго-Восточной Азии. Многолучевая зона обслуживания в Ка-диапазоне охватит наиболее населенную часть России, включая Калининградскую область, Урал и Западную Сибирь. Срок активного существования спутника — 15 лет. Изначально запуск аппарата планировался на 2016 год.
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