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Дочь Кобейна записала свою первую песню в годовщину смерти отца
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Дочь Кобейна записала свою первую песню в годовщину смерти отца 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Фрэнсис Бин Кобейн, дочь лидера группы Nirvana Курта Кобейна и певицы Кортни Лав, выпустила дебютную песню, приурочив ее к годовщине смерти отца. Она исполнила композицию на видео, которое опубликовала в Instagram.
В комментариях к посту Кобейн подчеркнула, что хотела бы сыграть свою песню на гитаре, но не может сделать этого из-за маникюра. «Мне кажется, я видела тебя, когда была маленькой. Мне кажется, я нашла тебя», — поется в композиции.
Фрэнсис Бин Кобейн родилась в 1992 году. В апреле 1994 года ее отец был обнаружен мертвым у себя дома в Сиэтле. Официальная версия гласит, что причиной смерти музыканта стал суицид.
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