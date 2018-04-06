Пользователи в ярости от фото, выброшенных игрушек с мемориала погибшим в «Зимней вишне»

Жителей Кемерово разгневал фейк о выброшенных игрушках с мемориала. По Сети гуляют фотографии, на которых изображены мусорные контейнеры доверху забитые игрушками и подписями «Кемерово, помним». Пользователи высказали предположение, что фото сделано в Кемерово. «В интернете стали появляться снимки мусорных контейнеров с игрушками и фотографиями с надписью «Кемерово, помним», якобы расположенные в Кемерово. Эти снимки не соответствуют действительности. С первых дней появления стихийного мемориала жертвам пожара у ТЦ «Зимняя вишня» администрация города Кемерово взяла под контроль его охрану и содержание. Для поддержания порядка и соблюдения норм безопасности проводится уборка территории и увядших цветов, ни одна из игрушек не будет выброшена», — цитирует РИА Новости местную администрацию. Памятное место круглосуточно охраняет полиция. Ранее «СП» сообщала, что сразу после отставки губернатора Амана Тулеева с общественного транспорта начали исчезать надписи с пожеланиями счастья, благополучия и удачи от него Новости Кемерово: Знаменитости помогают мальчику, который потерял семью при пожаре в Кемерове