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Пользователи в ярости от фото, выброшенных игрушек с мемориала погибшим в «Зимней вишне»
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Пользователи в ярости от фото, выброшенных игрушек с мемориала погибшим в «Зимней вишне» 

Свободная пресса 1 час назад
Жителей Кемерово разгневал фейк о выброшенных игрушках с мемориала. По Сети гуляют фотографии, на которых изображены мусорные контейнеры доверху забитые игрушками и подписями «Кемерово, помним». Пользователи высказали предположение, что фото сделано в Кемерово.
«В интернете стали появляться снимки мусорных контейнеров с игрушками и фотографиями с надписью «Кемерово, помним», якобы расположенные в Кемерово. Эти снимки не соответствуют действительности. С первых дней появления стихийного мемориала жертвам пожара у ТЦ «Зимняя вишня» администрация города Кемерово взяла под контроль его охрану и содержание. Для поддержания порядка и соблюдения норм безопасности проводится уборка территории и увядших цветов, ни одна из игрушек не будет выброшена», — цитирует РИА Новости местную администрацию.
Памятное место круглосуточно охраняет полиция.
Ранее «СП» сообщала, что сразу после отставки губернатора Амана Тулеева с общественного транспорта начали исчезать надписи с пожеланиями счастья, благополучия и удачи от него
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