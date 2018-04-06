«Английские чиновники просто завидуют русским». Британские фанаты — о ЧМ-2018 и России

Болельщики «Арсенала» рассказали, что на самом деле думают о наших «ультрас» и чемпионате мира. Спойлер: все не так плохо, как говорят по ТВ.

В пресс-центре стадиона «Эмирейтс» прямо перед матчем к спецкору Sport24 подходит израильский журналист. «Я Авен Бен-Кона, приехал ради Бибраса Натхо. Хотел спросить у вас про российских хулиганов и беспорядки», — вот как после такого спича не ответить коллеге?

Вообще каждый раз, когда в еврокубках российский клуб попадает на английский, все только и говорят об этом. Об этом. А потом еще раз об этом.

После отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля , в котором Англия тут же обвинила Россию , разговоры вышли на новый уровень. Сразу несколько европейских стран пригрозили бойкотировать чемпионат мира официальными делегациями. Англия и вовсе высказала обеспокоенность возможными отравлениями футболистов во время турнира. И пообещала привезти с собой еду и специальных инспекторов. Серьезно.

На фоне осложнения отношений России и Великобритании озадачились и футбольные федерации. Английским болельщикам советуют не появляться на выездных матчах в нашей стране в символике клубов, чтобы избежать нападений «местных агрессивных ультрас». Но сами англичане убеждены, что в России им ничего не грозит.

«Я бы с удовольствием приехал и на ответный матч «Арсенал» — ЦСКА, но не смогу, — говорит болельщик Томми. — Вообще в вашей стране отличные, добрые люди! Жаль, что у нас судят Россию по Путину. А не по обычным жителям, которые, повторюсь, классные ребята.

Вы знаете, я ездил в Россию в прошлом году. Сам видел, как вы живете при Путине. Многие не понимают, что у русских много проблем, в том числе с зарплатой».

«Я люблю русских! — официальное заявление болельщицы Донны, которая будто бы вышла из книг Джоан Роулинг про Гарри Поттера . — И не понимаю, почему нужно судить о народе по поступкам одного человека?! Ну да, сейчас все очень сложно из-за дела Скрипаля. Но я вот говорю с вами, вы милые люди. Русские вообще милые люди. Вы же не продукт своей страны. Вы хороший, живой человек».

Не переживали болельщики и за матч в Лондоне. Действительно, «армейские» фанаты за пределами стадиона вели себя тихо и сдержано. На арене — спокойно (но в меру громко) поддерживали свою команду, не создавая поводов для провокаций. Даже горланистые польские и сербские фанаты, приехавшие с шарфами «Ненавидим »Спартак» , не испортили общего мнения. Для большинства английских болельщиков это не стало сюрпризом.

«Сегодня драк точно не будет! — уверенно вещают перед матчем молодые «канониры» Кирон и Майкл. — Мы пришли посмотреть футбол, а не драться с русскими. И «Арсенал» не давал нам никаких специальных указаний, касающихся ваших болельщиков. Просто попросили прийти заранее на стадион — и все».

Тема безопасности вообще не парила англичан. Один из болельщиков взял на матч маленького сына — в Англии это в порядке вещей.

«Мы не верим в сказки про Россию, которые рассказывают про ТВ, — цитата не кого-нибудь, а поклонника «Арсенала» Ясина. — Это все политика. У вас хорошая страна, хорошие люди. Вы ведь не верите всему, что показывают в мультиках? Вот и я не верю телевидению.

Уверен, сюда русские приехали, чтобы посмотреть отличную игру. Зачем драться? Все будет в порядке. Ваши болельщики посмотрят матч, насладятся игрой и спокойно уедут домой. Плевать, что говорят политики! Мы с Россией дружим. И будем только рады приехать на ЧМ-2018».

Иронично о возможных беспорядках отзывается и один из продавцов в сувенирной лавке у стадиона:

— ЦСКА не «Вест Хэм» и не «Тоттенхэм», поэтому все должно быть спокойно.

На вопросы о чемпионате мира в России болельщики повторяют как мантру: «Наверняка он пройдет отлично! А почему нет?».

«Вы готовы к турниру, — словам Ясина стоит верить. — Хорошие стадионы, инфраструктура. А английские чиновники просто завидуют русским. Потому что вы получили ЧМ, а мы нет. Но на самом деле обычные англичане не имеют ничего против обычных русских».

Некоторые опасения у англичан все же есть, но они едва ли связаны с болельщиками и политикой.

«На ЧМ-2018 в Россию я не поеду. Немного опасаюсь агрессивных фанатов», — британские СМИ уже сделали бы из слов «Донны Поттер» международный скандал. Только вот милая болельщица «Арсенала» (не только же русские милые) не имеет в виду ничего плохого: «Послушайте, буйные „ультрас“ есть в любой стране — в той же Турции , скажем. В целом, Россия — отличное место. Если я буду уверена в своей безопасности — то с удовольствием приеду к вам на чемпионат мира».

А вот Кирон и Майкл о безопасности не переживали совсем, но признались, что сложности из-за отношений между странами есть: «Наверное, из-за этого английским фанатам будет не очень уютно на чемпионате мира в России. Как, может, и болельщикам других сборных».

Еще одна тема, часто мелькающая в британских СМИ, — расизм в России. Обойти ее невозможно, но почти все болельщики избегали этой истории. Правда, одному из них — Людовику — задать нужные вопросы удалось.

— Мы все люди. Футбол создан, чтобы сближать нас, а не разделять, — уверен наследник Боба Марли. — Ну да, иногда фанаты могут напиться, вести себя не слишком культурно… Но не надо раздувать из этого огромную проблему

Расизм? Слушайте, ну он есть и в Англии, Испании США , России. В любой стране. Такие вещи в нашем характере. Этого уже не изменить.

На ответную игру Людовик не собирается. Мол, слишком дорого. Чтобы убедить нас, что это никак не связанно со стереотипами о России, наш новый друг добавляет:

— Мой сын в школе изучает русский! У него иностранные языки — французский и как раз русский. А сегодня он болбой, будет подавать мячи!

А английская пресса будет и дальше подавать «сенсационные материалы» о «страшных русских фанатах» и «абсурдности проведения ЧМ в России». Только вот нормальные английские болельщики и близко не говорят такого бреда.

Давайте верить им.