«Следователь должен быть с моральной устойчивой психикой»

Ежегодно 6 апреля в России отмечается праздник следователя органов МВД России . В связи с этим корреспондент PRIMPRESS пообщался со старшим следователем отдела полиции № 5 УМВД России по Владивостоку Ириной Макаренко , которая рассказала о своей работе, встречающихся проблемах, ненормированном графике и почему следователям нравится их работа.

— Ирина Владимировна, для начала можете рассказать немного о себе.

–Родилась я в Приморье, после окончания школы поступила во ВГУЭС на юриспруденцию. Окончив университет, я пошла работать следователем в МВД. Трудоустраивалась на должность в течение полугода, все это время я была на стажировке. Уже работаю шестой год, сейчас нахожусь в звании старшего лейтенанта.

— В чем заключается работа следователя?

— Основное — это конечно расследование уголовных дел. Однако, чтобы доказать причастность какого-либо человека к преступлению, необходимо собрать доказательную базу, которая строиться в основном на показаниях потерпевших, свидетелей и подозреваемых. Поэтому часть своей работы следователь тратит на общение с людьми. А в работе мы сталкиваемся со многими категориями граждан и к каждой из них необходим правильный подход. Поэтому следователь должен быть коммуникабельным и к каждому найти подход. К примеру, у меня в производстве были несовершеннолетние граждане, мальчики 15-16 лет. Построить общение с ними очень сложно, приходилось с ними находить общий контакт и все получилось. А так, основное время следователь проводит в кабинете, за столом оформляя материалы уголовных дел.

— Как проходит у следователя рабочий день?

— Начинается работа в девять часов с планерки, на которой все рассказывают о своих планах на день. В лучшем случае, у каждого получается выполнить свой план на день. Однако бывают непредвиденные обстоятельства, так на днях не находясь в статусе дежурного следователя, я опрашивала подозреваемого, после чего проводила следственные действия с выездом на место преступления. И все мои рабочие планы передвинулись на следующий день. Поэтому рабочий день невозможно заранее спланировать.

— По вашему мнению, каким самым важным качеством, должен обладать следователь?

— Самое главное — это найти нужный подход к человеку. Надо быть немного психологом, чтоб подобрать необходимый ключик к душе человека. При этом и сам следователь должен быть с моральной устойчивой психикой. Я уверена, что не каждый человек выдержит такую работу. Для начала у нас ненормированный график работы, приходим к девяти утра, а вот уходим, как получится. Поэтому чтобы работать следователем — необходим интерес к своей работе, если его нет, то ничего не получится. Также следователь должен осознавать ту долю ответственности, которая лежит на его плечах. Ведь по материал дела, которые он наработает, будет решаться вопрос о будущей судьбе подозреваемого в суде.

— С какими трудностями сталкивается следователь во время своей работы?

— Если следователь специалист, то трудности обычно не возникают. Однако бывают случаи, когда подозреваемого заключают под стражу и вот тогда граждане перестают сотрудничать со следствием, и закрываются в себе. Почему-то они считают, что именно следователь виноват в том, что они оказались в СИЗО . В дальнейшем с ними довольно сложно складывается работа, приходится искать с ними точки соприкосновения.

— Как следователь «раскалывает» подозреваемого?

— Чтобы расположить к себе человека не надо начинать общения с того, что он виновен и не стоит к нему относиться, как преступнику. Человека сначала надо узнать, наладить с ним контакт, найти общие темы для разговоров. Во время беседы подозреваемый понимает, что перед ним тоже человек и потихоньку начинает открываться. При этом не надо давить на человека, но необходимо сделать так, чтобы он осознал, какое преступление совершил.

— Вы специализируетесь на каких-то статьях или расследуете все?

— У нас нет распределения. Каждый следователь обязан уметь расследовать любое дело. Все-таки у нас бывают дежурные сутки, во время которых он может поехать на любое преступление. А если следователь специализируется на чем-то одном, то он перестает развиваться.

— Можете описать портрет типичного преступника?

— В основном преступления совершают мужчины в возрасте от 25 до 35 лет. Русские совершают все преступления, иностранцы со стран СНГ в основном совершают «дерзкие» преступления. Иностранцы, конечно, в разы меньше нарушают закон по сравнению с русскими, многие из которых состоят на учете в наркологическом диспансере с диагнозом наркомания.

— За последние годы изменилась ли структура преступлений?

— На счет структуры сказать сложно, однако за последние несколько лет выросло количество преступлений связанных с продажей наркотических средств. Почти каждый день в городе арестовывают дилера. Город прямо заполонило наркотическими средствами. С каждым днем их становится все больше и больше, а лаборанты каждый раз удивляются новым формулам.

— Что вам нравится в работе?

— Мне нравится быть полезной обществу и видеть результаты своей работы. Польза от наших действий приходит потерпевшим, когда находится как минимум их похищенное имущество. Удовольствие мы получаем, когда видим благодарные глаза граждан. После этого люди смотрят на нас совсем по-другому, и видят пользу в сотрудниках полиции.