В НСО возможны локальные подтопления

В экстренном случае МЧС направит в районы оперативные группы для сопровождения ледохода, исследования уровня воды на малых реках региона и, самое главное, для помощи жителям в ликвидации последствий подтоплений. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-майор внутренней службы Виктор Орлов.

«Несмотря на благоприятный прогноз развития половодья, локальные подтопления возможны на пониженных участках в сельской местности и в черте городских округов. Мы этого не исключаем и видим необходимость реагирования. Серьезно повышена группировка сил по применению авиации для оценки паводковой обстановки. Как и в предыдущем году заключен договор на применение вертолета. Кроме того, практически в пять раз увеличена численность беспилотных летательных аппаратов. Сейчас в нашем непосредственном управлении находятся 16 расчетов беспилотников, которые мы задействуем на всей территории при проведении работ», — отметил генерал Орлов.

Бригады для проведения превентивных подрывов льда на затороопасных участках рек готовы к работе. Ледоход на реках, которые могут выйти из берегов, будет сопровождаться в реальном времени силами четырех оперативных групп, аварийно-спасательными командами, а также группами специалистов по профилактике, оповещению и эвакуации населения.

В круглосуточном режиме по южному направлению области за обстановкой будут наблюдать в селах: Нижнечеремошное (Краснозерский район), Чернокурья (Карасукский район), Красная, Кочки, Черновка и Решеты (Кочковский район). По восточному направлению за ситуацией будут следить в пяти населенных пунктах: Кубовая (Новосибирский район), Тогучин (Тогучинский район), Искитим и Легостаево (Искитимский район), Маслянино (Маслянинский район). Куйбышев, Чумаково, Ушково (Куйбышевский район), Северное (Северный район), Кыштовка (Кыштовский район), а также Пихтовка (Колыванский район)— это зона деятельности оперативной группы по северному направлению.