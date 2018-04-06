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В НСО возможны локальные подтопления
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В НСО возможны локальные подтопления 

АиФ-Новосибирск 10 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В экстренном случае МЧС направит в районы оперативные группы для сопровождения ледохода, исследования уровня воды на малых реках региона и, самое главное, для помощи жителям в ликвидации последствий подтоплений. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-майор внутренней службы Виктор Орлов.
«Несмотря на благоприятный прогноз развития половодья, локальные подтопления возможны на пониженных участках в сельской местности и в черте городских округов. Мы этого не исключаем и видим необходимость реагирования. Серьезно повышена группировка сил по применению авиации для оценки паводковой обстановки. Как и в предыдущем году заключен договор на применение вертолета. Кроме того, практически в пять раз увеличена численность беспилотных летательных аппаратов. Сейчас в нашем непосредственном управлении находятся 16 расчетов беспилотников, которые мы задействуем на всей территории при проведении работ», — отметил генерал Орлов.
Бригады для проведения превентивных подрывов льда на затороопасных участках рек готовы к работе. Ледоход на реках, которые могут выйти из берегов, будет сопровождаться в реальном времени силами четырех оперативных групп, аварийно-спасательными командами, а также группами специалистов по профилактике, оповещению и эвакуации населения.
В круглосуточном режиме по южному направлению области за обстановкой будут наблюдать в селах: Нижнечеремошное (Краснозерский район), Чернокурья (Карасукский район), Красная, Кочки, Черновка и Решеты (Кочковский район). По восточному направлению за ситуацией будут следить в пяти населенных пунктах: Кубовая (Новосибирский район), Тогучин (Тогучинский район), Искитим и Легостаево (Искитимский район), Маслянино (Маслянинский район). Куйбышев, Чумаково, Ушково (Куйбышевский район), Северное (Северный район), Кыштовка (Кыштовский район), а также Пихтовка (Колыванский район)— это зона деятельности оперативной группы по северному направлению.
С приходом второй волны паводка в работу включится оперативная группа, ответственная за центральное направление: Новосибирск, Новосибирский и Колыванский район (садовые общества). В муниципальных районах есть возможность не только внимательнее и объективнее следить за паводковой ситуацией, но и при ухудшении паводковой ситуации исключить непреднамеренные ошибки — за счет внедренных в единых дежурно-диспетчерских службах (ЕДДС) аппаратно-программных комплексов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по НСО.
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