Конан Дойл и Достоевский: литературное состязание России и Британии в ООН

В ходе вечерней сессии в четверг СБ по инициативе России обсудил инцидент в Солсбери. За несколько часов до встречи представитель Великобритании ответила Небензе на его заявление трехнедельной давности. На том заседании по Солсбери, которое созвал Лондон, российский дипломат сказал, что правительство Великобритании действует в духе известного персонажа Артура Конана Дойла — инспектора Лестрейда, спешные выводы которого опровергал Шерлок Холмс . Пирс на том заседании не присутствовала, так как только в конце марта заняла пост посла страны при ООН.

"В последний раз, когда мы обсуждали этот вопрос (Солсбери) в Совете безопасности, российский постпред полюбил аналогии с Шерлоком Холмсом, так что позвольте мне продолжить в этом духе. Допустить российских ученых к расследованию ( ОЗХО по Солсбери), когда они являются самым вероятным исполнителем преступления в Солсбери — это как если бы Скотленд-Ярд пригласил профессора Мориарти", — сказала Пирс журналистам в четверг.

Уже непосредственно перед заседанием в четверг дипломат развила тему.

"Кажется, «Шерлок Хомс» — очень популярный в России фильм. Я читала в интернете, что некоторые называют лучшим Шерлоком российского актера, и его зовут Василий", — поделилась она с журналистами.

Небензя в своем выступлении пытался призвать членов совета мыслить логически и задал им ряд риторических вопросов.

"По растиражированной версии британской стороны, Россия не простила (Скрипалю) измены и решила его устранить… Прежде всего, если говорить цинично: зачем мы ждали восемь лет и решились на «дело» за две недели до выборов президента России и за считанные недели до чемпионата мира по футболу? Зачем его вообще тогда выпустили из страны? Зачем устранять его таким странным, опасным для злоумышленников и окружающих резонансным способом?" — обратился он к собравшимся.

"Всем, кто знаком с детективами, например идущим уже 20 сезонов популярным сериалом «Чисто английские убийства», известны сотни относительно несложных способов хитроумно отправить человека на тот свет", — напомнил Небензя о криминальных историях из вымышленного британского графства Мидсомер.

Еще один аргумент из классики Небензя приберег напоследок. В своей речи он назвал «театром абсурда» события последних недель вокруг инцидента в Солсбери, обвинения против России и публикации в британских СМИ. Российский дипломат со словами «ничто не ново в этом мире» взял в руки книгу британского писателя Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» и зачитал, сначала на русском, а затем на языке оригинала, отрывок о суде над Валетом.

В частности, Валет отрицает, что писал некое письмо, вокруг которого идет разбирательство, которое никому не адресовано и у которого нет подписи. Председательствующий на суде Король заявляет в ответ: «Тем хуже для вас, если подписи нет. Не будь у вас на уме злодейства, вы бы подписались, как честный человек». В свою очередь, Королева призывает присяжных «сначала вынести приговор, а потом решение присяжных».

"Вам этого ничего не напоминает, господин председатель?" — обратился Небензя к председателю совета и назвал этот отрывок «очень релевантным».

Пирс отреагировала сразу и процитировала «Алису в Зазеркалье», где Белая Королева заявляет, что «иногда успевала до завтрака целых шесть раз поверить в невероятное».

"Думаю, эта цитата подходит моему российскому коллеге лучше всего", — сказала она.

Российский постпред цитировал и заявления главы британского МИД в адрес России, подвергая их критике. Небензя назвал «абсурдным и аморальным» предположение Бориса Джонсона о том, что атака в Солсбери была необходима для сплочения российского народа перед выборами президента. Аморальным он назвал и сравнение Джонсоном предстоящего чемпионата мира по футболу в России с берлинской олимпиадой 1936 года, в которой, по замечанию Небензи, участвовал спортсмены и официальные лица Великобритании.

"Борис Джонсон сослался на роман Достоевского «Преступление и наказание», где вся интрига якобы в том, сознается ли преступник сам, или его все же поймают. Роман, в общем-то, не об этом. Это не детектив, как, очевидно, думает, британский министр, а глубокое мировоззренческое произведение. Мы уже приводили английскую пословицу из этого романа насчет «ста кроликов, которые никогда не станут лошадью». Я бы посоветовал господину Джонсону почитать другие романы Достоевского, или хотя бы ознакомиться с их названиями", — сказал Небензя.