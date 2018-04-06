«За могучей спиной Павла»: Утяшева рассмешила пользователей сети селфи с Волей

Бывшая гимнастка, а ныне популярная телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Инстаграм селфи, сделанное со своим супругом Павлом Волей в лифте. При этом женщина оставила такой комментарий, что многие ее поклонники просто посмеялись над ее словами.

Многократная победительница российских и международных соревнований, чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы более 10 лет назад заявила о завершении своей спортивной карьеры. После этого она сумела добиться значительных успехов на телевидении, работая комментатором на соревнованиях и телеведущей на различных шоу. Но кроме работы на телевидении, Ляйсан много времени уделяет своему супругу и детям и регулярно публикует семейные фотографии в микроблоге. На этот раз Утяшева продемонстрировала подписчикам селфи с Волей, сделанное в кабине лифта. «За могучей спиной Павла», — прокомментировала снимок сама Ляйсан.

И если женщина и не собиралась шутить над своим мужчиной, то Интернет-пользователи не упустили возможности сделать это. Особое внимание они уделили словам Ляйсан, посмеявшись над фигурой ее супруга, не особо отличающегося выдающейся мускулатурой и спортивным телосложением. «Кажется, у Пашки футболка с подкладками!» «Даааа, спина не то слово „могучая“!» «Если Паша могучая спина, то ты сильная опора!» «Да уж, могучая…» «За худючей спиной!» «За могучей?» «За могучей спиной тощего Павлика!» Напомним, что Ляйсан Утяшева и Павел Воля поженились в ноябре 2012 года. Сейчас семейная пара воспитывает двоих детей: в мае 2013 года у них родился сын Роберт, а в том же месяце 2015 года на свет появилась их дочка София.

А пару дней назад Утяшева показала поклонникам свою бабушку, которая гостила у них несколько месяцев. Женщина описала свои эмоции во время расставания так, что сумела растрогать пользователей сети.