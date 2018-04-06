Когда отходы превращаются в красные розы, шпионов убивают

Сажая пластиковую розу, вы можете сказать, что она никогда не завянет и может продолжать обманывать людей, но помните, что она не раскроется, не будет благоухать, ее не коснётся пчела, но зато она может привлечь паука. Все потому, что раскрываются только живые, душистые розы, в которых не обитают пауки. Шпионы — это посаженные среди настоящих цветов красивые пластиковые розы, в которых прячутся ловящие бабочек пауки. Помните, что искусственные розы часто изготавливаются из отходов и пластика, пахнущих нефтью. Будете ли вы сожалеть, если пластиковая роза сломается?

Не отрицаю: при изучении дела российского шпиона я без каких-либо колебаний поверил в российскую версию произошедшего. Может быть, потому что я люблю русских и как гражданин Сирии чувствую долг перед Россией за то, что она так яростно сражалась, чтобы помешать Западу чинить зверства и уничтожить сердце Востока, коим является Сирия. Однако я сказал себе, что как писатель я должен писать честно, как это делает научный исследователь, и уважать политическое слово так же, как я уважаю физические и химические уравнения. Дело в том, что тот, кто пишет для научного журнала, не должен дистанцироваться от своих принципов при написании политического текста, как это делают революционеры, когда обманывают и морально предают народ под предлогом войны или нужд революции.

Я ставлю во главу угла свой опыт и знания относительно хитрости, лицемерия Запада и его способности поворачивать ход событий в свою пользу, играть на лжи и манипулировать фактами. Я также осознаю, что российская разведка и политики действуют крайне осторожно, точно рассчитывая каждый свой шаг. Она не проводит «юношеские» операции, успешные лишь наполовину, а наносит точные удары и не промахивается. Все это заставило меня склониться к российской версии. Шпион — «ценная бумага» для тех, на кого он работает, до тех пор, пока его не разоблачили, после чего эту бумагу сжигают, поскольку она утратила свою ценность и не может принести пользу. Шпиона как ресурс нельзя использовать повторно, и его выбрасывают как мусор.

#NateBeeler #cartoon on #Vladimir Putin ’s re-election. Download at https://t.co/hpWPVXpkxY#politicalcartoon #editorialcartoon pic.twitter.com/iVX9cpKTbY

— More Content Now (@MoreContentNow) 20 марта 2018 г.

Британская разведка обнаружила, что шпиона, агента или жертву можно использовать повторно после смерти, и его труп может оказаться даже полезнее. Можно плакать над его телом и использовать эмоциональный фактор для подстрекательства, как это сделали западные СМИ для подстрекательства народов против правительств, противостоявших им после распада Советского Союза, в частности, в румынском городе Тимишоаре. Тогда западные СМИ оплакивали тысячи жертв, телами которых якобы были вымощены улицы города, однако обнаружилось, что все было сфабриковано. Во время западной весны действовали неизвестные снайперы, стрелявшие по демонстрантам, и западные СМИ оплакивали жертв, убитых полицией при диктаторском режиме, хотя именно офицеры западной разведки подготовили этих снайперов и снабдили их лучшим оружием. Мы видели собственными глазами, как использовали Хамзу Аль-Хатиба (13-летний сирийский мальчик был задержан на демонстрации в городе Деръа 29 апреля 2011, 25 мая 2011 его семья получила из тюрьмы его тело, на котором имелись следы пыток, и распространила фотографии Хамзы в интернете — прим. ред.) и детей в Дераа, а также устроили «химический спектакль» в Гуте в 2013 году и в Хан-Шейхуне. Так эксплуатируют кровь жертв, извлекая из этого возможность для подстрекательства людей перед подготовкой к нападению.

Западная хитрость и фальсификация данных об оружии массового уничтожения положили конец режиму в Ираке , а затем и его лидеру. Иракский президент был повешен в праздник, чтобы спровоцировать суннитско-шиитское противостояние. Затем Запад обратил гнев иракского народа против Ирана и шиитов, словно это Иран отправил самолеты B-52, вторгся в Багдад и оросил иракскую почву ураном и раком.

Западная хитрость убила Рафика Харири и использовала его кровь в качестве топлива для разжигания войны против «Хезболлы» и Сирии. Тем самым вопрос не в том, какие потери понёс Запад в связи с убийством Харири, а какова была полученная им выгода от тиражирования истории, что он был убит руками сирийцев и их союзников. Запад продолжает продавать этот сюжет и снимать по нему фильмы, и до сих пор тело Харири как большая песчаная ширма лежит между суннитами Ливана и их врагами, а также между коалицией 14 марта и Сирией. Он не был похоронен символически и защищал ворота Бейрута дольше, чем Абдулла ибн аз-Зубайр (один из первых сподвижников Пророка Мухаммеда — прим. ред.). Западные страны используют Харири и хотят навечно превратить его в клин между границами Сайкса-Пико.

Российский шпион не станет исключением. Он был отравлен в очень чувствительный момент. Это произошло после потрясшего Запад выступления российского президента, когда он объявил о ядерной угрозе и о том, что Россия нанесёт ответный удар по каждому, кто попытается напасть на неё и ее союзников. Это самая мощная российская речь после распада коммунистической империи. В результате появилась необходимость настроить общественное мнение против Путина во всем мире, и было решено начать с российского шпиона, чтобы представить президента в качестве убийцы, который не уважает и не признает созданные народами «красные линии».

Однако когда я разговаривал с одним из моих знакомых, противником президента Путина, который уже много лет живет в Париже и с которым нас связали дни учебы и исследований, то надеялся, что российский шпион был убит по решению российской стороны, а не Великобритании . Оппозиционер сказал мне, что российских предателей и шпионов на Западе, работающих в качестве оппозиционеров, охватил страх. В их делах в России есть доказательства их участия в государственной измене и хищении богатств, перемещённых на Запад со времен перестройки и президентства Бориса Ельцина . Поэтому если сейчас в России находится какой-то западный шпион или предатель, желающий перейти на сторону Запада, то до них должно было дойти сообщение Путина и российского народа о том, что предательство непростительно и карается смертью. Когда я спросил своего знакомого, почему арестованного в России шпиона не казнят, а сажают в тюрьму, он ответил, что Россия согласна судить предателей, если они остаются в этой стране, и отказывается, когда предатель находится в безопасности за ее пределами. Таким образом, если он примкнёт к Западу, то заплатит за свою измену, чтобы его пример не был привлекателен для других. Тревога не должна покидать его до конца дней, потому что рано или поздно справедливость и возмездие настигнут его. Если российская разведка действительно причастна к этой операции, то это целенаправленный психологический удар. Однако если эту операцию провели западные спецслужбы, то они заработали очки, но при этом потеряли доверие своих агентов и шпионов.

К сожалению, момент, выбранный для ликвидации российского агента, отвечает только интересам Великобритании и Запада в целом. Подозреваемый практически заявляет: «Это был я». Нет сомнений в том, что россияне знают, что Запад ведёт против них кампанию и что подобная небольшая операция будет использована в качестве фактора для очередного подстрекательства. Особенно, если учесть тот факт, что западные СМИ не перестают вспоминать о так называемом «зверской российской бомбардировке мирных жителей от Алеппо до Гуты и препятствовании попыткам Совета Безопасности ООН принять резолюцию, предполагающую применение силы против Сирии, не обращая при этом внимания на „розы“, которые НАТО сбрасывала на Ливию , Ирак и Ракку . Если исходить из российской логики при расчете прибыли и убытков, шпион должен был быть убит позже, пока не будет заключено политическое соглашение с Западом по поводу линий огня. В таком случае Запад не заботила бы жизнь жалкого шпиона, убитого российской разведкой, и он превратился бы в бремя с точки зрения расходов на его проживание и обеспечение безопасности, которые оплачиваются налогоплательщиками.

Правда в том, что операция по ликвидации российского шпиона — это продукт той же „фабрики лжи“, которая начала врать по поводу Палестины в так называемой Декларации Бальфура, рассматривающей Палестину в качестве собственности британской короны и земли без народа и без земли. Ложь про российского шпиона продолжает ложь по поводу оружия массового уничтожения в Ираке, убийства мученика Харири от рук сирийцев, сирийской революции, „арабской весны“ и убийства мирных демонстрантов и Хамзы Аль-Хатиба и так далее. Однако что касается убийства шпиона, то после него, вероятно, Великобритания и Запад в целом получат дивиденды с информационной точки зрения, но будут также побочные эффекты для будущей работы западных спецслужб. Каждый, кто захочет предать родину или носить одежду спецагента в России, подумает тысячу раз, прежде чем сделать это. Каждую ночь он будет просыпаться из-за кошмаров, которые наполнят его сны, и повсюду ему будет мерещиться лицо Владимира Путина с веревкой для виселицы. Несравненные ощущения шпиона-предателя.

FOLLOW THE RUBLES! Political Cartoon by Patrick Blower#Putin #Russia #RussianElection #RussianElections2018 #RussianDonations #DarkMoney #MoneyLaundering pic.twitter.com/ZP25DYZm71

— Tracey Eva #REMAIN #FBPE #RESIST #FBR #ABTV (@TracevaToons) 20 марта 2018 г.

Я надеюсь, что британская разведка, отравившая шпиона, чтобы начать кампанию в средствах массовой информации, начнет также кампанию по ликвидации сирийских и арабских агентов, которые перестали приносить пользу и превратились в бремя для правительства, бюджета и налогоплательщиков. Нет сомнений, что она использует свои грязные инструменты, чтобы избавиться от них и обвинить в этом сирийский режим. С другой стороны, я хотел бы, в противоположность тому, что произошло на самом деле, чтобы российский шпион понес наказание от рук российской разведки, поскольку это было бы хорошим уроком.

К слову, в Турции , Катаре и Саудовской Аравии есть сирийские шпионы. В том, чтобы иметь с ними дело нет ничего привлекательного, поскольку мы предпочитаем оставить их туркам и арабам, которые не испытывают никакого чувства стыда, когда принимают решение избавиться от них. Возможно, война закончится тем, что мы услышим о внезапной смерти множества агентов и предателей, скрывающих большие тайны. Эти страны попросят у России смертельный газ, чтобы использовать его против этих насекомых, но мы должны исправить арабов и турок, чтобы они обратились к Великобритании, которая имеет большой опыт применения токсичных газов, радиоактивных веществ, убийств и операций по избавлению от отходов и превращению их в красные розы, оплакиваемые народом.