«Новая» сообщила о многократном превышении концентрации диоксида серы в Мончегорске

В моногороде Мончегорск Мурманской области было зафиксировано многократное превышение концентрации диоксида серы, однако власти не захотели останавливать комбинат "Норникеля" , чтобы очистить воздух, утверждает

Издание утверждает, что в течение марта цифры скрывали от жителей города, а опубликовали значительно позже — когда характерный желтый туман рассеялся. Издание полагает, что реальную концентрацию замалчивали во избежание паники. Превышение норм по диоксиду серы в девять раз чревато онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также заражением почв. Детей, аллергиков и астматиков из города не вывозили.

Газета в своей публикации сообщает, что первый серьезный экологический инцидент произошел 7 марта. Жители начали жаловаться на першение в горле и запах серы от водопроводной воды. В этот день ветер стих, и выхлопы от комбината «Североникель» заволокли город.

Первыми на желтую пелену пожаловались автомобилисты: участок федеральной трассы перекрыли гаишники , так как видимость была практически нулевой при хорошей погоде и ясном небе. В официальных сводках явление назвали «туманом». Руководитель регионального управления Росприроднадзора Евгений Мингалев рассказал «Новой», что вечером 7 марта в 100 метрах от комбината было 8 ПДК по диоксиду серы, в 300 метрах от него, как и в самом городе, — 5 ПДК.

По данным корреспондента газеты, город периодически накрывало желтым туманом в течение марта. «То, что основной источник двуокиси серы — комбинат, знают в городе все. Но на рабочем совещании в мэрии решили погрозить пальцем местной ТЭЦ. И, как вариант решения проблемы, снизить температуру теплоносителя, иными словами остудить батареи в квартирах мончегорцев. На улице было минус 26», — сообщает издание.

Однако когда на комбинате остановили плавки, содержание диоксида серы снизилось до предельно допустимого.

Росприроднадзор возбудил административное производство по факту выбросов, комбинату грозит штраф до 200 тысяч.

"Новая" связывает участившиеся выбросы с некачественной реконструкцией одной из труб завода, которую из экономии сделали ниже положенного.