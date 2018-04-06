На 3-м саммите Комитета по Меконгу рассмотрены вопросы укрепления сотрудничества в рамках региональных механизмов

На заседании рассмотрены вопросы дальнейшего усиления сотрудничества с АСЕАН, сотрудничества в бассейне Ланьцанцзян-Меконг и экономического сотрудничества в субрегионе Большого Меконга.

В саммите приняли участие главы правительств 4 стран-участниц Комитета по Меконгу, а именно: премьер-министр Камбоджи Хун Сен, премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук, премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча и премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит. Китайскую и мьянманскую делегации возглавили министр водного хозяйства КНР Э Цзинпин и министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Мьянмы Оун Вин.

На заседании была опубликована Сиемреапская декларация, в которой отмечены успехи, достигнутые после 2-го саммита Комитета по Меконгу в 2014 году, а также намечены преимущественные направления укрепления сотрудничества, среди которых одним из важных является усиление сотрудничества в рамках региональных механизмов. —0—