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16 боевиков было убито на юге Йемена в результате артобстрела со стороны артиллерии правительства
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16 боевиков было убито на юге Йемена в результате артобстрела со стороны артиллерии правительства 

ИА Синьхуа 1 час назад
Аден /Йемен/, 5 апреля /Синьхуа/ — 16 боевиков-хоуситов сегодня было убито в результате артобстрела правительственной артиллерией возле провинции Лахдж на юге Йемена. Об этом Синьхуа сообщил армейский источник.
Армейское артиллерийское подразделение произвело 11 ракетных ударов по местам, контролируемым хоуситами в районах между провинциями Лахдж и Таиз. В результате были разрушены бронированные машины повстанцев. Об этом анонимно сообщил армейский чиновник.
"Согласно информации, предоставленной разведкой, в результате артиллерийской бомбардировки хоуситских тактических районов было убито 16 повстанцев, включая несколько командиров", — отметил источник. —0—
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