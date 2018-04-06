16 боевиков было убито на юге Йемена в результате артобстрела со стороны артиллерии правительства

Аден / Йемен /, 5 апреля / Синьхуа / — 16 боевиков-хоуситов сегодня было убито в результате артобстрела правительственной артиллерией возле провинции Лахдж на юге Йемена. Об этом Синьхуа сообщил армейский источник. Армейское артиллерийское подразделение произвело 11 ракетных ударов по местам, контролируемым хоуситами в районах между провинциями Лахдж и Таиз . В результате были разрушены бронированные машины повстанцев. Об этом анонимно сообщил армейский чиновник. "Согласно информации, предоставленной разведкой, в результате артиллерийской бомбардировки хоуситских тактических районов было убито 16 повстанцев, включая несколько командиров", — отметил источник. —0—