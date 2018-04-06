Теннисистка Светлана Кузнецова рассказала, почему ее сердце до сих пор свободно

Она красивая, уверенная в себе и сильная духом. Бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде и победительница различных турниров Светлана Кузнецова рассказала в интервью Passion.ru о личном. Точнее, немного приоткрыла тайну, потому что, по словам теннисистки, она придерживается правила «счастье любит тишину». Пару лет назад Светлана в одном из интервью сказала, что не хочет замуж и не планирует свадьбу, как это делает большинство девушек. Сейчас же, по словам Кузнецовой, ситуация сохранилась такой же.

— говорит Светлана.

Что касается общественных стереотипов о возрасте для замужества и появления семьи, то и тут у Кузнецовой есть своя позиция.

А ты согласна с такими жизненными устоями спортсменки?

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Фото:Instagram