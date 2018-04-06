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Теннисистка Кузнецова рассказала, как пережила трагедию в Кемерове
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Теннисистка Кузнецова рассказала, как пережила трагедию в Кемерове 

RT на русском 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала, что чувствовала после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.
«Я целый день смотрела новости, просматривала Instagram, следила за тем, что говорят люди, но сама ни одного поста не выложила, потому что не хотела никого провоцировать — видела, как реагируют люди на любые комментарии. Мне было до боли плохо, я очень сильно переживала, но написать «Скорбим» это всё равно, что ничего не написать. Мне очень жаль, что в нашей стране обращают внимание на глобальные проблемы только тогда, когда происходит подобное. Надеюсь, после этой трагедии что-то всё-таки сдвинется», — сказала теннисистка в интервью RT.
Ранее сообщалось, что Елена Веснина не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира WTA в Чарльстоне.
RT на русском: последние новости
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