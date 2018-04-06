Ещё
Медведев призвал «Единую Россию» «не тащить за собой воз неактуальных законопроектов»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев призвал «Единую Россию» «не тащить за собой воз неактуальных законопроектов» 

ТАСС 29 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
АНОСИНО /Московская область/, 6 апреля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев призвал Госдуму и членов партии «Единая Россия» довести до конца законотворческую деятельность и «не тащить за собой воз неактуальных и неэффективных законопроектов». Об этом он заявил на расширенном заседании фракции «Единой России».
"Мы смотрели, что работает, что не работает, и эту работу — работу над всем законотворческим массивом нужно довести до конца. Мы недавно обсуждали, как поступить с накопленным объемом законопроектов, которые вносились на протяжении длительного периода, которые не были рассмотрены по разным причинам, и договорились о том, что эта работа должна быть доведена до логического конца. Нам не нужно тащить за собой этот законотворческий воз из проектов, которые утратили актуальность", — сказал Медведев.
Премьер-министр подчеркнул, что впереди стоят еще более масштабные задачи, в том числе те, которые обозначил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Это обеспечение темпов экономического роста в РФ выше среднемировых, работа над привлечением инвестиций, обновление инфраструктуры, внедрение современных технологий и решение социальных задач.
"Мы смогли в целом даже в самых сложных условиях сохранить нормальную социальную обстановку в стране, но очень многого мы еще не сделали. Эта наша с вами, уважаемые коллеги, уважаемые товарищи по партии, общая задача на ближайшее будущее", — сказал Медведев.
ТАСС: последние новости
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей Поисковая экспедиция пройдет на Кубани в месте воздушного сражения ВОВ Терминал для внутренних перевозок в аэропорту Волгограда откроется к 9 мая
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева оправдалась за скандал с собаками583
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост92
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным283
Поплавская сорвала шоу на НТВ92
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ145
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение