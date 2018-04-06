Тело Анфисы Чеховой в нижнем белье выглядит ничуть не хуже обладательницы титула «Мисс Олимпия»

В последние месяцы Анфиса Чехова сильно похудела и теперь при каждой возможности демонстрирует подписчикам свои новые формы. И пока одни обвиняют телеведущую в использовании фотошопа и ищут следы ретуши на фото, другие восхищаются изменившимися формами звезды. Вот и на этот раз Чехова показала себя во всей красе. В своем Instagram она опубликовала фото, на котором запечатлена в кровати вместе с тренер передачи «Взвешенные и счастливые люди», обладательницей титула «Мисс Олимпия» Натали Луговских. Обе позируют в одном нижнем белье.

— подписала фото Анфиса.

(прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены)

Предвосхищая вопросы фолловеров, Чехова сразу же прокомментировала и свою фигуру, и стремление к постоянной демонстрации своей фигуры.

Стоит отметить, что на фото фигуры Анфисы и, правда, совершенно не проигрывает Натали.

А как тебе формы Чеховой, нравятся?

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Фото:Instagram