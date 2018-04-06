СМИ: Экс-президент Кореи получит более 20 лет тюрьмы

Разрешение суда впервые в истории страны транслировать заседание и оглашение приговора в прямом эфире спровоцировало огромный интерес к этому резонансному делу. Без преувеличения можно сказать, что сегодня в 14:10 по местному времени (8:10 утра по Москве ), когда начнется заседание, вся Корея прильнет к экранам телевизоров, либо будет очень внимательно следить за поступающими сообщениями.

Заседание пройдет в зале № 417 суда Сеула по Центральному округу. Интересно, что именно в этом зале были оглашены приговоры двум другим осужденным экс-президентам Кореи — Чон Ду Хвану и Ро Дэ У.

Ожидается, что заседание продлится не так уже и долго — более часа, но не больше двух часов. Впрочем, главная фигура этой драмы — Пак Кын Хе — практически точно не будет присутствовать на оглашении приговора. По предварительным сведениям, она официально отказалась прийти в суд, решив остаться в камере предварительного заключения.

История Пак Кын Хе по своей драматичности может дать фору многим лихо закрученным драмам. Будучи дочерью южнокорейского авторитарного президента Пак Чжон Хи она рано потеряла мать, которую убили в результате покушения. С молодых лет Пак при отце выполняла на различных протокольных мероприятиях роль первой леди. Затем в 1979 году был убит ее отец, а сама она пропала с политического горизонта Кореи.

Но в 90-х годах прошлого века опять вернулась в политику и смогла преуспеть, став в итоге во главе ведущей консервативной партии Кореи и сумев несколько раз эту же партию спасти от краха из-за различных громких скандалов. В декабре 2012 года в драматичной борьбе она с небольшим перевесом победила кандидата от прогрессивных сил Мун Чжэ Ина, став первым в истории страны президентом-женщиной.

Все, казалось бы, складывалось хорошо. Но в апреле 2014 года в Корее произошла потрясшая всю страну трагедия, когда затонул паром «Севоль». Тогда погибли более 300 человек, большинство из которых — школьники.

Справедливо или слишком эмоционально, но многие в Корее посчитали Пак лично виновной в том бездействии и непрофессионализме спасательных служб и команды парома, что в итоге и привело к трагедии, хотя большинство пассажиров можно было спасти.

Правление Пак делят на период «до Севоля» и «после Севоля». Чрезмерно реагируя на критику, Пак и сформировавшаяся вокруг нее команда ультраконсервативных помощников начали в Корее «закручивать гайки», так или иначе пытаясь подавить голоса недовольных. В стране заговорили, что в Пак «проснулся» ее отец — авторитарный генерал Пак Чжон Хи, а сама она пытается вернуть страну в прошлое. Сама же Пак оставалась постоянно нелюдимой, ограничивалась общением лишь с узким кругом доверенных лиц, избегая диалога с народом и всеми остальными, кого не знала очень хорошо.

Но всегда при Пак была ее давняя подруга Чхве Сун Силь. Чхве хотя и не занимала государственных постов, но имела, возможно, влияние на различные госдела куда большее, чем все помощники президента, и активно пользовалась этим. Стиль правления президента Пак, которая отказывалась прислушиваться даже к самой мягкой и конструктивной критике, и творящиеся в администрации президента дела постепенно восстановили против Пак Кын Хе не только ее традиционных противников, но и многих соратников.

Во второй половине 2016 года разразился громкий скандал вокруг действий «серого кардинала президента» Чхве Сун Силь и прочих злоупотреблений. Скандал сначала замяли, но затем он вспыхнул снова. К расследованию подключились основные СМИ, а затем и прокуратура

В основных городах страны каждую субботу стали проходить многомиллионные мирные акции протеста, где общественность требовала раскрыть правду и уйти президенту в отставку. Демонстрации носили подчеркнуто ненасильственный характер, на них многие приходили с детьми и семьями, но именно этим они и были страшны для Пак — повода для применения силы не было, но при этом было ясно, что против президента действительно встала вся страна.

Под давлением всего этого 9 декабря 2016 года парламент Кореи объявил импичмент Пак Кын Хе, временно отстранив ее от власти. За импичмент высказались и многие соратники Пак по партии. 10 марта 2017 года Конституционный суд Кореи поддержал импичмент, окончательно сняв Пак с поста главы государства.

Это первый в истории Кореи случай, когда президент был досрочно низложен в результате предусмотренной законом процедуры. А уже 31 марта Пак Кын Хе арестовали, предъявил почти два десятка обвинений. На досрочных выборах президента 9 мая 2017 года убедительную победу одержал соперник Пак по выборам 2012 года Мун Чжэ Ин.

Ну а точка во всем этом деле должна будет поставлена сегодня. Более года потребовалось на то, чтобы опросить свидетелей, понять всю картину действий и преступных схем. Уже признаны виновными и осуждены основные бывшие помощники Пак Кын Хе, многие из которых в итоге дали против нее показания. «Серый кардинал» Чхве Сун Силь приговорена к 20 годам тюрьмы.

Пак же обвиняют в 18 преступлениях, включая коррупцию, злоупотребление полномочиями и ряд других. Прокуратура требует для Пак Кын Хе 30 лет тюрьмы и штраф на сумму 118,5 млрд вон (более 100 млн долларов).

Сама Пак Кын Хе не признает себя виновной и в итоге отказалась от общения со следователями. По сути, приговор суд уже вынес и известен. Сегодня судьям надо будет лишь дать возможность в последний раз высказаться сторонам защиты и обвинения и зачитать приговор. По мнению экспертов, Пак не избежать большого тюремного срока.

Дело в том, что во время разбирательств дел ее помощников суд уже вынес приговоры по 15 из 18 обвинений Пак, во всех случаях признав ее помощников виновными, а Пак при этом проходила как главный организатор или соучастник. Чхве Сун Силь получила 20 лет тюрьмы, а потому приговор Пак должен быть еще более серьезным. С другой стороны, суд обычно несколько смягчает то, что требует обвинение. Потому и ожидается, что Пак получит «больше 20, но меньше 30» лет тюрьмы.

Однако, очевидно и то, что приговор вряд ли будет окончательным. Учитывая позицию Пак Кын Хе, она попытается обжаловать вердикт, если он будет обвинительным. А потому нас ждут новые заседания суда по этому делу, хотя вряд ли Пак будет полностью оправдана.

Если же Пак в итоге получит длительный срок тюремного заключения, то, судя по судьбе предыдущих лидеров Кореи, которые тоже были осуждены, вряд ли она отбудет весь срок. Экс-президент Чон Ду Хван в самом начале был приговорен к высшей мере, а Ро Дэ У — к 23 годам.

Но затем приговоры сначала смягчили, потом сократили, и в итоге они вышли на свободу через несколько лет, сейчас присутствуя на всех торжественных мероприятиях в качестве экс-президентов. Скорее всего, так будет и с Пак Кын Хе. Эксперты уверены, что она будет амнистирована при следующем президенте Кореи, когда основные страсти улягутся.

Но страну ждет еще одна «президентская драма». Недавно был арестован предшественник Пак Кын Хе на посту лидера — экс-президент Ли Мен Бак. Его тоже подозревают в различных коррупционных схемах, злоупотреблениях полномочиями и прочих правонарушениях.