Как будут выглядеть супергерои, когда выйдут на пенсию 

Художница Леся Гусева живёт в Перми и рисует чудесные очень душевные иллюстрации. У девушки много поклонников — больше 11 тысяч подписчиков в Instagram. В своей новой серии работ Леся решила пофантазировать на тему, как будут выглядеть супергерои, когда состарятся и выйдут на пенсию. В рисунках талантливой пермячки суперлюди получились милейшими старичками, которые, как все бабушки и дедушки, гуляют в парках, сидят на лавочках и вяжут варежки внукам. Свою забавную фотосерию Леся назвала «Супергерои на пенсии. Вселенная „Пенсионерия“».
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