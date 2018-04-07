Православные христиане отмечают Благовещение Богородицы

Благовещение Богородицы, в отличие от Пасхи, относится к категории «неподвижных» церковных праздников — отмечаемых всегда в один и тот же день (в данном случае — 7 апреля). Такие совпадения — когда Благовещение выпадает на Великую субботу, канун праздника Воскресения Христова, — в нынешнем столетии фиксируются всего несколько раз: по церковному календарю, это 2007, 2018 и 2029 годы, и потом только 2091 год.

Основное событие, которому посвящено богослужение субботы перед Пасхой, когда тело Иисуса еще «пребывало во гробе», — это сошествие Христа в ад для возвещения там победы над смертью и избавления душ, с верою ожидавших его пришествия. Перед литургией в храмах в этот день служится продолжительная вечерня, во время которой читаются паремии — ветхозаветные пророчества о страданиях, смерти и воскресении Спасителя.

В свою очередь праздник Благовещения основан в память о том, как архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о грядущем рождении Иисуса Христа. Это событие отстоит ровно на девять месяцев от даты Рождества Христова. На Русь праздник пришел в X веке вместе с христианством, и именно в России сложился обычай выпускать в этот день птиц из клеток.

Объясняя в одной из своих проповедей смысл данной традиции, патриарх Кирилл замечает, что «птица, которая выходит из клетки и взмывает ввысь, к небу, является символом подлинной свободы», и люди также становятся свободными, когда «устремляются к небу, когда побеждают самих себя».

На Благовещение, которое, как правило, приходится на время Великого поста, церковный устав разрешает есть рыбу. Однако поскольку в этом году праздник отмечается в Великую субботу Страстной седмицы — период наиболее строгого поста, делается «послабление» лишь на то, чтобы употребить немного вина.

"В Великую субботу в 9.30 в храме Христа Спасителя святейший патриарх Кирилл совершит Божественную литургию в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. По окончании литургии состоится выпуск голубей и освящение куличей", — сообщили РИА Новости в пресс-службе предстоятеля.

После этого патриарх совершит ежегодный пасхальный объезд храмов Москвы, список которых держится в секрете до последнего момента. Во время объезда глава РПЦ освящает куличи и крашеные яйца и общается с верующими. Как обычно, пасхальную пищу будут освящать и во всех православных храмах в течение всего дня.

А в ночь на воскресенье предстоятель РПЦ возглавит торжественное богослужение в честь праздника Воскресения Христова в главном кафедральном храме столицы. Пасхальная заутреня в храме Христа Спасителя начнется в 23.00.