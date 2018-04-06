Благовещение Пресвятой Богородицы в 2018: какого числа, история Девы Марии, приметы и традиции великого православного праздника

Один из двенадцати самых главных церковных праздников — Благовещение — в этом году православные отметят 7 апреля. Праздник, связанный с получением Девой Марией благой вести о том, что вскоре она принесет в мир Спасителя, Сына Божьего, каждый год отмечается именно в этот день. В 2018 году Благовещение выпало на Великую субботу на Страстной неделе, накануне Пасхи.

Благовещение считают одним из самых энергетических дней в году, обладающих огромной силой. В этот день небеса максимально открыты, поэтому любые молитвы верующих будут услышаны.

История Девы Марии

Мария родилась в Назарете и до 14 лет воспитывалась и прислуживала при храме. Когда она достигла возраста, в котором обычно девушек выдают замуж, то перед ней встал выбор — вернуться в родительский дом или выйти замуж. Но Мария уже дала обещание Богу, что навсегда останется Девой. Поэтому священнослужители обручили Марию со старцем Иосифом, который берег ее чистоту и непорочность. Она жила в его доме — вела хозяйство и молилась. Спустя четыре месяца к Марии явился архангел Гавриил в образе ангела и сообщил ей благую весть о том, что она выбрана в матери Сына Божьего, Спасителя людей. «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою, благословенна Ты между женами», — с этими словами, которые позднее стали молитвой, архангел обращается к будущей Матери Христа. Он сказал, что на Марию ниспадет Святой Дух, и она, никогда не знавшая мужчину, родит Богомладенца, которого будут звать Иисус , что означает «Спаситель».

С тех пор день, когда Дева Мария узнала, что станет Матерью Божьей, именуется Благовещением.

Как празднуют Благовещение

Отмечать праздник Благовещение начали в середине IV века. Дату праздника определили, высчитав девять месяцев от Рождества. Известно, что этот праздник, который за многие века уже оброс традициями и приметами, отмечают по-разному.

На Благовещение не принято устраивать пир, так как праздник выпадает на период, когда идет Великий пост перед Пасхой. Правда, в этот день разрешается употреблять в пищу рыбу и можно даже выпить немного вина. Разрешены в Благовещение спокойные гулянья, вечерние посиделки с семьей и встречи с друзьями.

А вот работать в этот день категорически нельзя. Под запретом — занятия рукоделием, работа с техникой, строительство. Считается, что 7 апреля не стоит начинать любые дела. В народе говорили, что «даже птица не вьет своего гнезда» в этот день и верили, что любое новое начинание принесет неприятные последствия, неудачи, а может быть даже и несчастья.

По традиции на Благовещение в небо выпускали птиц, символизирующих ангела, который принес Деве Марии благую весть.

День, когда Дева Мария получила благую весть, считается очень подходящим для совершения паломничества. Но надо помнить, что отправляться к святым местам или поклоняться святым мощам, можно лишь с чистыми мыслями и душой, как были они чисты у Девы Марии, принявшей благословение Божие.

А еще на Благовещение следует помириться с теми, с кем раньше поссорились. Это особенно актуально в нынешнем году, когда Благовещение выпало на Великую Субботу, канун Пасхи, которую нельзя встречать с «тяжелым» сердцем.

Приметы и традиции, связанные с Благовещением

Прогревание соли — обычай, связанный с Благовещением. Считалось, что соль, прокаленная на сковороде именно в этот день, получает чудодейственные способности лечить практически любые заболевания. Соль нагревали, ссыпали в небольшой мешочек и убирали подальше от глаз. В течение года соль вбирала в себя все невзгоды и негатив. Через год старую соль сжигали вместе с несчастьями прошедшего года. А взамен готовили новый мешочек с солью. Освященную в Благовещение просфиру держат возле иконы Девы Марии и использую для лечения болезней

Другая популярная примета запрещала одеваться на Благовещение в новые вещи. Существовала некая уверенность в том, что нарушение этого правила могло привести или к порче самих вещей, или к неприятностям у из владельцев.

Кроме того, в этот день старались не использовать огонь, а потому не топили печки, не разводили костры и всю пищу готовили заранее.

Еще одна примета связана со снами. Если в ночь на Благовещение приснится вода (колодец, море или река), то это обещает удачу в жизни. Молодым женщинам такой сон указывал на скорое рождение ребенка.