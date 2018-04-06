Благовещение Пресвятой Богородицы: чего нельзя делать в этот день

7 апреля христиане встречают Благовещение Пресвятой Богородицы — один из 12 самых главных православных праздников в году.

Слово «Благовещение» состоит из слов «благая» и «весть». По библейским преданиям, именно в этот день пресвятой Марии явился архангел Гавриил. Он сообщил Деве радостную новость — о том, что она зачала сына Божьего Иисуса . До VII века в Греции праздник назывался иначе: «День Благовещения», «Возвещение» или даже «День Приветствия». Дата этого праздника тесно связана с датой Рождества Христова: между Благовещением и Рождеством ровно девять месяцев.

Как правило, Благовещение выпадает на дни Великого поста. В этом году этот праздник приходится на канун Пасхи. По обычаю в этот день выпускают из клеток птиц — пусть летят и попросят у Бога за тех, кто дал им свободу. Очень часто выпускают белых голубей — это очень красивое, трогательное действие.

С днем Благовещения связано много народных примет и обычаев. Но сначала давайте посмотрим, что на Благовещение делать нельзя. Ну, поскольку идет пост, точнее Страстная седмица, по-прежнему нельзя есть скоромную пищу. Кроме этого, нельзя работать — как и в любой другой великий христианский праздник.

Народные традиции запрещают в этот день делать еще массу вещей: одалживать деньги и отдавать какие-то вещи из дома, причесывать волосы («птичка в волоске запутается, до Бога не долетит»), надевать новую одежду, сеять семена и высаживать саженцы — иначе можно потерять урожай. А вот освящать их в этот день можно.

Церковь не приветствует ритуальные действия на Благовещение, однако существует несколько заговоров на деньги, которые народные традиции требуют произносить в этот день. Занимаясь этим, учтите, что эти действия не имеют отношения к вере и православию.

С давних времен существовала также традиция печь на Благовещение хлебные «косички» — естественно, постные. Этот хлеб оригинальной формы считался своего рода оберегом на удачу, а символизировал крепкую семью. Считается также, что при разделывании теста нельзя использовать нож. Кроме того, считается, что на Благовещение можно просить у Бога счастья и удачи для своей семьи. А вот к совету просить «на звезду» богатства и успеха нужно отнестись с сомнением.

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