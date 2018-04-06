Ещё
«Это не просто игра!»: певица МакSим снялась в клипе с бывшим супругом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Это не просто игра!»: певица МакSим снялась в клипе с бывшим супругом 

Eva.ru 23 минуты назад
Фото: Eva.ru
Недавно 34-летняя певица Марина Максимова, более известная как МакSим, заинтриговала своих поклонников романтическими фотографиями со своим бывшим мужем Алексеем Луговцовым. Позже девушка уточнила, что они всего лишь вместе снимаются в ее новой работе. Однако посмотрев вышедший клип, трудно поверить в то, что между МакSим и Алексеем всего лишь дружба.
Новый клип с громким названием «Дура» снимался в загородном доме певицы, а Марина и Алексей настолько правдоподобно сыграли в нем пару влюбленных, что поклонники решили, будто они воссоединились и на самом деле. Также в клипе к ним присоединяется их 12-летняя дочка Александра, и, глядя на всю троицу, очень хочется поверить, что они снова настоящая семья.
Сама Марина не объяснила, почему выбрала партнером в клипе своего бывшего мужа. Она лишь сказала, что им удалось сохранить дружеские и теплые отношения. А эта работа — своеобразный клип-примирение. Тогда подписчики Марины, посмотрев ее новую работу сами стали строить предположения и думать, что бы это могло означать и строить догадки:
«Вы снова сошлись? Это необыкновенная история любви. Максим, будь счастлива в любом случае» «Какая красивая пара!» «А мне кажется, что между ними все настоящее!» Как мне понравился клип! И вы в нем оба — такие любящие!» «Явно это любовь! А не просто игра актеров».
Напомним, певица МакSим и звукорежиссер Алексей Луговцов поженились на Бали в 2008 году, а спустя год у них родилась дочь Александра. Однако брак продлился недолго, и в 2010 году супруги развелись. В 2014 году Марина стала встречаться с бизнесменом Антоном Петровым, в 2015 году у пары родилась дочь Мария. Но и эти отношения также распались.
А некоторым злопыхателям лишь бы к чему-нибудь придраться. Например, они умудрились раскритиковать певицу МакSим за слишком теплый, по их мнению, поцелуй с дочерью.
Eva.ru: последние новости
«Что случилось с хулиганом?»: Дима Билан решил устроить себе перезагрузку СМИ: из-за Анджелины Джоли может распасться еще один брак Ольга Рапунцель показала первое фото дочери
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Капитана судна «Норд» отпустили в зале суда159
Россия указала на странности в деле Скрипаля24
Для россиян придумали американское наказание207
Сюрприз для олигархов, «пробирки позора» и другие события дня20
Началось заседание Совбеза ООН по «делу Скрипаля»305
Видео
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение