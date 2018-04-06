«Это не просто игра!»: певица МакSим снялась в клипе с бывшим супругом

Недавно 34-летняя певица Марина Максимова , более известная как МакSим, заинтриговала своих поклонников романтическими фотографиями со своим бывшим мужем Алексеем Луговцовым. Позже девушка уточнила, что они всего лишь вместе снимаются в ее новой работе. Однако посмотрев вышедший клип, трудно поверить в то, что между МакSим и Алексеем всего лишь дружба.

Новый клип с громким названием «Дура» снимался в загородном доме певицы, а Марина и Алексей настолько правдоподобно сыграли в нем пару влюбленных, что поклонники решили, будто они воссоединились и на самом деле. Также в клипе к ним присоединяется их 12-летняя дочка Александра, и, глядя на всю троицу, очень хочется поверить, что они снова настоящая семья.

Сама Марина не объяснила, почему выбрала партнером в клипе своего бывшего мужа. Она лишь сказала, что им удалось сохранить дружеские и теплые отношения. А эта работа — своеобразный клип-примирение. Тогда подписчики Марины, посмотрев ее новую работу сами стали строить предположения и думать, что бы это могло означать и строить догадки:

«Вы снова сошлись? Это необыкновенная история любви. Максим, будь счастлива в любом случае» «Какая красивая пара!» «А мне кажется, что между ними все настоящее!» Как мне понравился клип! И вы в нем оба — такие любящие!» «Явно это любовь! А не просто игра актеров».

Напомним, певица МакSим и звукорежиссер Алексей Луговцов поженились на Бали в 2008 году, а спустя год у них родилась дочь Александра. Однако брак продлился недолго, и в 2010 году супруги развелись. В 2014 году Марина стала встречаться с бизнесменом Антоном Петровым , в 2015 году у пары родилась дочь Мария. Но и эти отношения также распались.

А некоторым злопыхателям лишь бы к чему-нибудь придраться. Например, они умудрились раскритиковать певицу МакSим за слишком теплый, по их мнению, поцелуй с дочерью.