Обнаруженный ихтиозавр оказался беременной самкой

Ученые из Манчестерского университета, изучив останки ихтиозавра, найденные в 2010 году вблизи британского города Уитби (графство Норт-Йоркшир), пришли к выводу, что морская рептилия погибла будучи беременной. Внутри животного было обнаружено от шести до восьми эмбрионов, пишут СМИ.

Сначала ученые предположили, что крохотные останки являлись пищей взрослого рыбоящера, проглотившего за раз несколько новорожденных ихтиозавров, однако впоследствии отвергли эту версию, отметив, что эмбрионы не имеют отношения к привычному содержимому желудка рептилий раннего юрского периода.

«Случай не уникальный: в мире уже есть несколько экземпляров беременных ихтиозавров. Тем не менее находка представляет собой колоссальную ценность для науки в целом и палеонтологии в частности», — заявили исследователи.

По их словам, останки ихтиозавров довольно часто встречаются в породах Великобритании , поскольку место обитания древних гигантов — водное пространство, окружающее Соединенное Королевство. Однако с эмбрионами их обнаруживают крайне редко.

Найденная в Уитби окаменелость датируется 180 млн лет и представляет собой разрезанный пополам небольшой валун, оголяющий несколько ребер и позвонков взрослой особи и различные крошечные кости, принадлежащие нерожденным детенышам ихтиозавра. Отмечается, что кости уже успели стать достопримечательностью на крупной выставке, которая открылась в Йоркшире 24 марта.

Рыбоящеры были живородящими, плотоядными животными, питающимися рыбой, морскими беспозвоночными и другими мелкими рептилиями.

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