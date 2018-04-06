Ещё
Обнаруженный ихтиозавр оказался беременной самкой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обнаруженный ихтиозавр оказался беременной самкой 

Мир24 33 минуты назад
Ученые из Манчестерского университета, изучив останки ихтиозавра, найденные в 2010 году вблизи британского города Уитби (графство Норт-Йоркшир), пришли к выводу, что морская рептилия погибла будучи беременной. Внутри животного было обнаружено от шести до восьми эмбрионов, пишут СМИ.
Сначала ученые предположили, что крохотные останки являлись пищей взрослого рыбоящера, проглотившего за раз несколько новорожденных ихтиозавров, однако впоследствии отвергли эту версию, отметив, что эмбрионы не имеют отношения к привычному содержимому желудка рептилий раннего юрского периода.
«Случай не уникальный: в мире уже есть несколько экземпляров беременных ихтиозавров. Тем не менее находка представляет собой колоссальную ценность для науки в целом и палеонтологии в частности», — заявили исследователи.
По их словам, останки ихтиозавров довольно часто встречаются в породах Великобритании, поскольку место обитания древних гигантов — водное пространство, окружающее Соединенное Королевство. Однако с эмбрионами их обнаруживают крайне редко.
Найденная в Уитби окаменелость датируется 180 млн лет и представляет собой разрезанный пополам небольшой валун, оголяющий несколько ребер и позвонков взрослой особи и различные крошечные кости, принадлежащие нерожденным детенышам ихтиозавра. Отмечается, что кости уже успели стать достопримечательностью на крупной выставке, которая открылась в Йоркшире 24 марта.
Рыбоящеры были живородящими, плотоядными животными, питающимися рыбой, морскими беспозвоночными и другими мелкими рептилиями.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Записка и соль: в полиции рассказали о новом виде мошенничества Депутаты от Кузбасса просят Цивилева поддержать выдвижение Тулеева главой регпарламента Текст «Тотального диктанта» прочитают Сухоруков и Шац
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Капитана судна «Норд» отпустили в зале суда159
Россия указала на странности в деле Скрипаля24
Для россиян придумали американское наказание207
Сюрприз для олигархов, «пробирки позора» и другие события дня20
Началось заседание Совбеза ООН по «делу Скрипаля»305
Видео
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение