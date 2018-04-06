Представители России и Британии в ООН обменялись цитатами из Льюиса Кэррола

Российский постпред Василий Небензя в ходе выступления в Совете безопасности неоднократно называл обвинения против России по делу об отравлении отца и дочери Скрипалей «театром абсурда». В своем ответном слове он продемонстрировал собравшимся книгу Кэррола «Алиса в стране чудес» и зачитал отрывок о суде на одним из персонажей сказки — Валетом.

В частности, Валет отрицает, что писал некое письмо, вокруг которого идет разбирательство, добавляя, что у письма и подписи нет. Председательствующий на суде Король заявляет в ответ: «Тем хуже для вас, если подписи нет. Не будь у вас на уме злодейства, вы бы подписались, как честный человек».

В свою очередь, Королева призывает присяжных сначала вынести приговор, а потом уже совещаться. Этот отрывок Небензя назвал «очень релевантным».

В ответ представитель Великобритании Карен Пирс процитировала «Алису в Зазеркалье», где Белая Королева заявляет, что «иногда успевала до завтрака целых шесть раз поверить в невероятное».

"Думаю, эта цитата подходит моему российскому коллеге лучше всего", — добавила Пирс.

Дипломаты использовали на этом заседании и другие отсылки к английской классике, например к телесериалу «Чисто английские убийства» на основе романов Кэролайн Грэм и к произведениям Артура Конан Дойла.