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Восемь камер видеонаблюдения установят в каждом вагоне поездов «Иволга» на МЦД
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Восемь камер видеонаблюдения установят в каждом вагоне поездов «Иволга» на МЦД 

Агентство «Москва» 1 час назад
В каждом вагоне поездов «Иволга», которые будут курсировать по Московским центральным диаметрам (МЦД), будет установлено восемь камер видеонаблюдения. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил коммерческий директор по развитию пассажирского транспорта АО «Трансмашхолдинг» Александр Лошманов.
«В 23 поездах, которые будут поставлены заказчику в текущем году, в каждом вагоне будет установлено восемь камер для контроля ситуации в салоне и за дверями. Камеры широкоугольные и выполнены таким образом, что охватывают все зоны салона, поэтому дополнительное увеличение количества камер не требуется. В настоящий момент с департаментом транспорта мы обсуждаем возможность подключения из ситуационного центра к видеокамерам в поезде. Благодаря такому подключению диспетчер дистанционно сможет повлиять на процесс или оперативно оценить ситуацию», — пояснил А. Лошманов.
Он отметил, что снаружи на головных вагонах «Иволги» также расположено по две камеры. Таким образом, на поезде снаружи имеется четыре камеры для обзора обратного вида за целостностью поезда в кривых и за посадкой пассажиров на платформах. По его словам, все видеозаписи хранятся на сервере внутри поезда в течение 30 суток для использования при расследовании нештатных ситуаций.
Ранее ЦППК и ОАО «Тверской вагоностроительный завод» подписали договор на поставку электропоездов для МЦД. Как пояснили в дирекции по внешним связям АО «Трансмашхолдинг» (Тверской вагоностроительный завод входит в его структуру), предприятие и ЦППК подписали договор на поставку 23 электропоездов (115 вагонов) «Иволга». Общая стоимость поездов — 11,7 млрд руб. Первые девять составов будут переданы заказчику в III квартале 2018 г., в IV квартале — все остальные.
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