«Трансмашхолдинг»: Стекла поездов на МЦД защитят ударопрочной пленкой

На стекла поездов «Иволга», которые будут курсировать по Московским центральным диаметрам (МЦД), нанесут антивандальную ударопрочную пленку. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил коммерческий директор по развитию пассажирского транспорта АО «Трансмашхолдинг» Александр Лошманов.

«Все материалы в вагонах являются износостойкими и при этом легкими в обслуживании. Для максимальной безопасности пассажиров на стекла каждого бокового окна вагона наклеена ударопрочная пленка, которая препятствует разбиванию внутреннего стекла. При этом, даже если в стекло попадет камень либо какой-то другой предмет, наружное стекло не разрушится, так как пленка его защищает. Равно также, как и лобовое стекло, которое обладает высокой прочностью и определенной толщиной — оно выполнено по ГОСТу и в обязательном порядке сертифицировано», — подчеркнул А. Лошманов.

Он отметил, что на дверях вагонов также наклеена специальная пленка. «Если при ударе стекло разобьется, оно не рассыпется, не упадет, и никого из пассажиров не сможет травмировать», — заключил А. Лошманов.