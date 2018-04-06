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Тон освещения в поездах на МЦД будет меняться с теплого на холодный в зависимости от времени суток
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Тон освещения в поездах на МЦД будет меняться с теплого на холодный в зависимости от времени суток 

Агентство «Москва» 8 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил коммерческий директор по развитию пассажирского транспорта АО «Трансмашхолдинг» Александр Лошманов.
«Во входной зоне вагонов поезда «Иволга» будет увеличен уровень освещенности на полу. В зоне входа и выхода в вагон станет еще светлее. Предусмотрена смена цветовой температуры в зависимости от времени суток — утром более холодный свет, настраивающий пассажиров на пробуждение, а вечером более мягкий, теплый свет, как и в новых метропоездах «Москва», — пояснил он.
А. Лошманов отметил, что как и в поездах «Москва», в составах «Иволга» будет реализована система «теплых поручней». В зоне межвагонных переходов также будут установлены дополнительные поручни для стоящих пассажиров.
«В апреле мы ожидаем еще один конкурс на второй диаметр. И в нем, скорее всего, будут уже новые требования. Но мы уже готовимся к тому, чтобы реализовать все задачи», — заключил А. Лошманов.
Ранее ЦППК и ОАО «Тверской вагоностроительный завод» подписали договор на поставку электропоездов для МЦД. Как пояснили в дирекции по внешним связям АО «Трансмашхолдинг» (Тверской вагоностроительный завод входит в его структуру), предприятие и ЦППК подписали договор на поставку 23 электропоездов (115 вагонов) «Иволга». Общая стоимость поездов — 11,7 млрд руб. Первые девять составов будут переданы заказчику в III квартале 2018 г., в IV квартале — все остальные.
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