Постпред Великобритании при ООН сравнила РФ с образом злодея Мориарти

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс выдумала новый образ России — она сравнила страну со злодеем Мориарти из произведений Артура Конана Дойла. Об этом сообщило РИА «Новости».

Уточняется, что, таким образом, Пирс ответила на заявление постпреда РФ при Василия Небензи, который заявил, что Великобритания действует сродни известному персонажу инспектору Лестрейду того же писателя. Спешные выводы этого героя постоянного опровергал легендарный Шерлок Холмс

Пирс напомнила, что в ходе заседания исполнительного совета ОЗХО российская сторона так и не сумела включить своих экспертов в расследование «дела Скрипаля».

Последний раз, когда мы обсуждали этот вопрос в Совете Безопасности, российский постпред полюбил аналогии с Шерлоком Холмсом, так что позвольте мне продолжить в этом духе. Допустить российских ученых к расследованию, когда они являются самыми вероятными исполнителями преступления в Солсбери, — это как если бы Скотленд-Ярд пригласил профессора Мориарти

— Карен Пирс.

Вместе с тем известно, что в четверг после 22:00 (по московскому времени) состоится открытое заседание Совета Безопасности, на котором будет обсуждаться отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.