«Могла бы платье надеть»: Ольга Рапунцель выписалась из роддома

Участница телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель в первый день апреля стала мамой. 5 апреля женщину вместе с дочкой выписали из родильного дома. Муж и семья устроили Ольге фантазийную выписку, но интернет-пользователи остались недовольны ни праздником, ни внешним видом молодой мамы.

На выписку Ольга очень хотела шарики, розовый торт и кота. Конечно, кот был ростовой и не настоящий, хоть белый и пушистый. Интернет-пользователи котом, правда, остались недовольны: они вообще не поняли зачем он. Но желания молодой мамы важнее. В дополнение к коту развлекали родственников новорожденной малышки ангелы. Ольга и Дмитрий так часто называли дочку ангелочком, что в сети появились предположения, что девочку назвали Ангелиной.

Для каждой мамы выписка — очень радостный и долгожданный момент, Ольга много смеялась, растрогалась и плакала от счастья. Встречали ее и дочку муж, мама и сестра с парнем. Не обошлось и без прессы, которой удалось немного омрачить этот день для Рапунцель. Одно из изданий решило вести прямую трансляцию выписки, но отец новорожденной Дмитрий крайне отрицательно к этому отнесся. Он попросил журналиста удалиться, потому что пара не хочет снимать и показывать свою маленькую дочь: «Она с вами никаких договоров не подписывала, уходите, я не хочу, чтобы мою дочь снимали». Но поклонники Ольги и Дмитрия почему-то не оценили поступок отца, и начали обвинять его в том, что он хочет заработать на дочери.

Более того, по той трансляции стало понятно, как выглядела молодая мама и ее внешний вид не оценили. Ольга надела лишь спортивный костюм, поверх которого, выходя на улицу, накинула шубку. Волосы она собрала в высокий хвост. «Полноту не осуждаю, но прикрыть ее не мешало бы. Волосы хороши, но хвост ужасный, плюс по бокам не понятно зачем пряди неведимками заколоты» «Оля очень плохо выглядела на выписке. И дело даже не в большом количестве лишнего веса. Обтянула жиры все, прическа вообще ужас» «Как Олю разнесло…» «А костюмчик мне очень понравился.. Да он обтянул фигурку, мы все после 4х дней после родов не статуэтками выходим из роддома. Но у нее полнота такая женственная, приятная..» «Главное ребенок здоров, а в чем она одета это ее личное дело» «Ужасная выписка… Все через одно место… Оля хоть бы в порядок себя привела» «Рапа выглядит плохо. Могла бы платье надеть, а то обтянулась. Понятно что после родов матка ещё не сократилась, но можно было как-то это скрыть. А прическа это вообще что? Как школьница из 90. Ужас просто. А бабе за 30 ведь» Ольге, конечно, будет неприятно читать подобные комментарии. Ей советуют вообще не заходить в социальные сети и проводить время с малышкой, ведь недоброжелателей у нее хватает. Поэтому и Дмитрий, по мнению некоторых, не хочет показывать дочь, чтобы ее не сглазили. Публикация от ДОМ — 2 (@d2__hot) 5 Апр 2018 в 8:37 PDT Любопытно, что всю беременность Ольгу подозревали в подлоге и вранье: якобы девушка не в положении и носит накладной живот. Когда новость о родах появилась 1 апреля, все подумали, что все слишком как по заказу и мало похоже на правду. И даже теперь после выписки есть те, кто верит, что Ольга не была беременна: «Они не снимали, чтобы не увидели, что Оля подложила под одежду якобы казаться полноватой после родов. Чтоб все поверили, что она родила, а она вообще не была беременна».