Что делать, если твой Instagram заблокировали: личный опыт и советы звезд

В последние месяцы множество аккаунтов либо взламывают, так называемые, инстаграмные террористы, либо блокируются самой социальной сетью. На время расставаться с подписчиками приходилось звезде ютуб-канала «Дневник Хача» Амирану Сардарову , вайнеру Иде Галич, экс-солистке группы «Ранетки» Нюте Байдавлетовой и многим другим. В сентябре мы узнали, что хакеры украли и выставили на продажу 6 миллионов аккаунтов, а недавно в бан попали ряд крупных СМИ. Как быть в такой ситуации глобальной незащищенности, популярные пользователи рассказали на личном опыте.

Как защитить аккаунт в случае случайного бана

Для меня Instagram — крутой способ взаимодействия с аудиторией, поддержка узнаваемости и, одновременно, дополнительный заработок. Поэтому, когда увидела, что аккаунт не работает, меня сразу же охватила паника и непонимание. Вдобавок я ужасно расстроилась, ведь вот-вот должен был стукнуть долгожданный миллион подписчиков. Пришлось срочно решать вопрос.

Тут же написала несколько писем в техническую поддержку, после чего сообщили, что причиной было какое-то нарушение и восстановлению мой аккаунт не подлежит.

Что делать в таких ситуациях:очень важно не паниковать следовать всем инструкциям, которые предоставляет техническая поддержка — прислать фото паспорта и фото лица с кодом подтверждения. Ждать. Ни в коем случае не вестись на предложения восстановить аккаунт за деньги — это работают мошенники.

Я потребовала детального разбирательства, в итоге ко мне обратились с извинениями и разблокировали через три дня.

Все началось с того, что мне прислали письмо «счастья» с просьбой прорекламировать товар и перейти по ссылке. Я не популярный блогер и рекламой не занимаюсь, но из любопытства по ссылке перешла. Она открывала веб версию Instagram и просила авторизоваться, чтобы посмотреть. Ты вводишь пароль/логин и хоп! — попалась. Сайт просто собирал пароли зевак. Я кинулась проверять свой аккаунт, а из него меня уже выбросило… На следующее утро уже получаю письмо, что мой Instagram взломали с угрозой удаления в течение шести часов, если я не обращусь с ответным сообщением по указанному в письме адресу. Делать нечего — пришлось вести переговоры со «злоумышленниками», которые просили деньги за восстановление.

Пока я оттягивала неизбежное светской беседой, флиртом и уговорами отдать аккаунт по бартеру, параллельно писала в поддержку Facebook.

Там сразу прислали письмо с просьбой доказать владение аккаунтом фотографией с уникальным номером, написанным от руки. Дальше террористы уже даже не угрожали, а с грустью констатировали факт, что если я не переведу денег — аккаунт «придется удалить». О том, что «сейчас удалим» мне написали несколько раз в диалоге, а после полуночи (началась история где-то в 11) и правда удалили.

Потом дня два я провела в изоляции от своих фотографий и едких подписей к ним, не зная, вернется ли мой @ksushazhmud или нет.

Что делать в таких ситуациях:не вводить свой логин и пароль после перехода по внешним ссылкам. Особенно бдительным нужно быть владельцам бизнес-профилей, ведь любой может, нажав на кнопку «связаться», прислать по почте ссылку с пассажем: «предлагаем по бартеру вот это, будете с нами работать?»

И уж если все-таки попалась, попытайся войти в свой Instagram, нажми «проблемы со входом», а далее заполняй форму «меня взломали». Укажи почту, на которую регистрировала аккаунт изначально. Далее действуем по инструкции, которая придет на почту.

В итоге, не больше, чем через семь дней профиль будет разблокирован. И даже если аккаунт удалят — Facebook его легко возродит по бекапам. Главное правило — внимательно следить за всеми своими паролями.

Петр курирует три десятка российских артистов и популярных в Сети личностей. Он всегда замечает, что необходимо учитывать несколько важных пунктов для предотвращения взломов. Как бы это было не банально, но лучший способ обезопасить свой аккаунт — это создать по-настоящему надежный пароль.

Для начала, необходимо привязать аккаунт к почте, которую никто не знает. А пароль от почты лучше всего создать в одном из предназначенных для этого предложении. И, внимание, количество символов не может меньше, чем 255 или максимально позволяемое почтовым сервисом. После лучше всего привязать аккаунт к номеру своего мобильного телефона, а дальше прикрепить аккаунт к странице Facebook.

А чтобы не наткнуться на бан самой сетью Instagram Петр советует использовать в своем контенте только свободные от прав материалы для контента, даже логотип известного бренда, используемый в публикации в коммерческих целях может привести к банам.

И не стоит играть с огнем расового неравноправия и проблем меньшинств.

— советует Петр.

О том, что не стоит публиковать контент порнографического, эротического содержания, насилия или травли, думаем, не нужно.

Хотя, как в случае с Клавой Кокой, бывает случайная блокировка и здесь нужно просто набраться терпения и верить, что любимая сеть Instagram не оставит тебя наедине с этой щекотливой проблемой.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, Вконтакте, Instagram и Telegram!

Фото: пресс-служба, открытые интернет-источники, Instagram, Shutterstock/VOSTOCK