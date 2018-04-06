День 6 апреля в истории 

Международный день спорта на благо мира и развития.
Памятная дата, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 23 августа 2013 года.
В этот день, в 1896 году, в Афинах (Греция) состоялось открытие первых современных Олимпийских игр. Инициатором их возрождения был француз Пьер де Кубертэн. В 1894 году в Париже был проведён конгресс, созванный Кубертэном, на котором было принято решение о создании Международного олимпийского комитета и проведении Олимпийских игр раз в четыре года.
В первой Олимпиаде приняли участие около 240 спортсменов из 14 стран мира. Соревнования, в которых участвовали только мужчины, проходили по 43 видам спорта. Самые большие делегации спортсменов прибыли из Греции, Германии, Франции и Англии. Россия из-за нехватки средств в Олимпиаде не участвовала.
Первые Олимпийские игры отличались от современных тем, что на них не было ни Олимпийского огня, ни золотых медалей. Победители награждались серебряной медалью, оливковой ветвью и дипломом.
День работников следственных органов МВД России.
В этот день, ровно 55 лет назад, вступил в силу указ Президиума Верховного Совета СССР, в соответствии с которым право производства предварительного следствия было передано Министерству охраны общественного порядка, позднее переименованному в МВД СССР.
Ежегодно 6 апреля следователи отмечают свой профессиональный праздник, хотя после распада Советского Союза он и не имеет официального статуса.
Начиная с 2014 года, в России отмечается и другой праздник следователей — 25 июля празднуется День сотрудника органов следствия Российской Федерации.
52 года назад (1966) советские лётчики Борис Капустин и Юрий Янов ценой собственных жизней спасли жителей Западного Берлина, направив потерявший управление военный реактивный самолёт Як-28 в озеро Штёссензее.
Лётчики служили в 668-м авиационном полку бомбардировщиков 132-й бомбардировочной дивизии 24-й Воздушной армии, в составе Группы советских войск в ГДР, который дислоцировался в Финове.
6 апреля летчик Борис Капустин и штурман Юрий Янов совершали полёт на Як-28, когда на высоте 4000 метров у самолёта отказали оба двигателя, и он стал терять высоту. Стремясь не допустить падения неуправляемого самолёта на жилые кварталы Западного Берлина, летчик принял решение не катапультироваться, и приказал Янову покинуть Як-28. Штурман, понимая, что при катапультировании нарушится аэродинамика самолёт, что ухудшит и без того тяжёлую ситуацию, отказался выполнить приказ. Лётчику удалось вывести Як-28 в безлюдное место — самолёт упал в озеро Штёссензее.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 мая 1966 года Капустин и Янов посмертно награждены орденами Красного Знамени.
Подвигу лётчиков посвящена песня Оскара Фельцмана на стихи Роберта Рождественского «Огромное небо одно на двоих».
88 лет назад (1930) постановлением Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР были учреждены орден Ленина и орден Красной Звезды.
Орден Ленина — высшая правительственная награда СССР — вручался гражданам, коллективам, учреждениям, предприятиям и общественным организациям Союза ССР за особые заслуги в различных областях социалистического строительства, а также лицам, внёсшим выдающийся вклад в дело обороны страны.
Орден Ленина стал первой наградой в СССР, которой награждали как за трудовые, так и за боевые отличия.
Орденом Ленина №1 была награждена газета «Комсомольская правда», а последним награждённым стал директор Маслянинского кирпичного завода Новосибирской области Яков Муль. Всего было вручено свыше 400 тысяч орденов.
Орденом Красной Звезды награждались военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних войск, сотрудники органов государственной безопасности СССР, воинские части, военные корабли, соединения, предприятия и учреждения за «заслуги в деле обороны СССР, как в военное, так и в мирное время, в обеспечении государственной безопасности».
Первым кавалером ордена стал командующий Особой Краснознамённой Дальневосточной армией Василий Блюхер, а последним — «за мужество и отвагу, проявленные при выполнении специального задания командования» мичман В. Разумович. Всего было вручено 3 миллиона 876 тысяч 742 орденов Красной Звезды.
119 лет назад (1899) в Москве пущен первый электрический трамвай.
Трамвайные вагончики немецкой фирмы «Сименс и Гальске» курсировали от Бутырской заставы до Петровского парка. Трамвай ходил с 8 утра до 8 вечера с интервалом в 14 минут. Билет стоил 6 копеек.
296 лет назад (1722) Пётр I отменил налог на бороды.
Пошлина на бороды взымалась в России более 20 лет. В сентябре 1698 году, вскоре после возвращения царя из первого путешествия по Европе, Пётр I подписал указ, предписывающий «брить бороды и усы людям любого чина», кроме священников, а с тех, кто этого делать не пожелает, брать пошлину. Было установлено четыре разряда пошлины: с царедворцев, городовых дворян и чиновников брали по 600 рублей в год, с купцов — по 100 рублей, с посадских людей — по 60 рублей, со слуг, ямщиков и «всяких чинов московских жителей» — по 30 рублей. Крестьян было решено пошлиной не облагать, но каждый раз при въезде в город с них брали по 1 копейке «с бороды».