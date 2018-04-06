День 6 апреля в истории

Международный день спорта на благо мира и развития.

В этот день, в 1896 году, в Афинах ( Греция ) со­стоялось открытие первых современных Олимпийских игр. Инициатором их возрождения был француз Пьер де Кубертэн. В 1894 году в Париже был проведён конгресс, созванный Кубертэном, на котором было принято решение о создании Международного олимпийского комитета и проведении Олимпийских игр раз в четыре года.

Франции и Англии. В первой Олимпиаде приняли участие около 240 спортсменов из 14 стран мира. Соревнования, в которых участвовали только мужчины, проходили по 43 видам спорта. Самые большие делегации спортсменов прибыли из Греции, Германии Россия из-за нехватки средств в Олимпиаде не участвовала.

Первые Олимпийские игры отличались от современных тем, что на них не было ни Олимпийского огня, ни золотых медалей. Победители награждались серебряной медалью, оливковой ветвью и дипломом.

В этот день, ровно 55 лет назад, вступил в силу указ Президиума Верховного Совета СССР, в соответствии с которым право производства предварительного следствия было передано Министерству охраны общественного порядка, позднее переименованному в МВД СССР.

Ежегодно 6 апреля следователи отмечают свой профессиональный праздник, хотя после распада Советского Союза он и не имеет официального статуса.

Начиная с 2014 года, в России отмечается и другой праздник следователей — 25 июля празднуется День сотрудника органов следствия Российской Федерации.

52 года назад (1966) советские лётчики Борис Капустин и Юрий Янов ценой собственных жизней спасли жителей Западного Берлина, направив потерявший управление военный реактивный самолёт Як-28 в озеро Штёссензее.

Лётчики служили в 668-м авиационном полку бомбардировщиков 132-й бомбардировочной дивизии 24-й Воздушной армии, в составе Группы советских войск в ГДР, который дислоцировался в Финове.

6 апреля летчик Борис Капустин и штурман Юрий Янов совершали полёт на Як-28, когда на высоте 4000 метров у самолёта отказали оба двигателя, и он стал терять высоту. Стремясь не допустить падения неуправляемого самолёта на жилые кварталы Западного Берлина, летчик принял решение не катапультироваться, и приказал Янову покинуть Як-28. Штурман, понимая, что при катапультировании нарушится аэродинамика самолёт, что ухудшит и без того тяжёлую ситуацию, отказался выполнить приказ. Лётчику удалось вывести Як-28 в безлюдное место — самолёт упал в озеро Штёссензее.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 мая 1966 года Капустин и Янов посмертно награждены орденами Красного Знамени.

88 лет назад (1930) постановлением Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР были учреждены орден Ленина и орден Красной Звезды.

Орден Ленина — высшая правительственная награда СССР — вручался гражданам, коллективам, учреждениям, предприятиям и общественным организациям Союза ССР за особые заслуги в различных областях социалистического строительства, а также лицам, внёсшим выдающийся вклад в дело обороны страны.

Орден Ленина стал первой наградой в СССР, которой награждали как за трудовые, так и за боевые отличия.

Орденом Красной Звезды награждались военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних войск, сотрудники органов государственной безопасности СССР, воинские части, военные корабли, соединения, предприятия и учреждения за «заслуги в деле обороны СССР, как в военное, так и в мирное время, в обеспечении государственной безопасности».

Первым кавалером ордена стал командующий Особой Краснознамённой Дальневосточной армией Василий Блюхер, а последним — «за мужество и отвагу, проявленные при выполнении специального задания командования» мичман В. Разумович. Всего было вручено 3 миллиона 876 тысяч 742 орденов Красной Звезды.

119 лет назад (1899) в Москве пущен первый электрический трамвай.

Трамвайные вагончики немецкой фирмы «Сименс и Гальске» курсировали от Бутырской заставы до Петровского парка. Трамвай ходил с 8 утра до 8 вечера с интервалом в 14 минут. Билет стоил 6 копеек.

296 лет назад (1722) Пётр I отменил налог на бороды.

Пошлина на бороды взымалась в России более 20 лет. В сентябре 1698 году, вскоре после возвращения царя из первого путешествия по Европе, Пётр I подписал указ, предписывающий «брить бороды и усы людям любого чина», кроме священников, а с тех, кто этого делать не пожелает, брать пошлину. Было установлено четыре разряда пошлины: с царедворцев, городовых дворян и чиновников брали по 600 рублей в год, с купцов — по 100 рублей, с посадских людей — по 60 рублей, со слуг, ямщиков и «всяких чинов московских жителей» — по 30 рублей. Крестьян было решено пошлиной не облагать, но каждый раз при въезде в город с них брали по 1 копейке «с бороды».