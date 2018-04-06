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Тело дня: Ирена Понарошку демонстрирует стальной пресс и идеальные ноги в спортивном бикини
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Тело дня: Ирена Понарошку демонстрирует стальной пресс и идеальные ноги в спортивном бикини 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Ирена Понарошку является обладательницей идеальной девичьей фигуры. У телеведущей и журналиста нет ни грамма лишнего веса, а рельефу ее телу можно только позавидовать. Ирена об этом знает, поэтому с удовольствием делится с поклонниками своими фотографиями в бикини, которые подчеркивают ее достоинства. Сейчас Понарошку вместе с семьей отдыхает на Самуи и оттуда делится с фолловерами своими пляжными фотографиями. Ты только посмотри на эту красотку!
Стоит отметить, что такое тело — не дар природы, а кропотливый труд. После родов у Ирены сохранились семь лишних килограммов, с которыми она довольно долго боролась. По словам Понарошку, ей помогло правильное питание (кстати, ведущая является вегетарианкой), йога и массажи. Так что если и ты хочешь похудеть, не жди чуда, а начинай действовать.
Смотри в нашей галерее больше мотивационных фото от Ирены.
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Фото:Instagram
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