Законы, вступающие в силу 6 апреля

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 марта 2018 года № 332 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку развития образования и науки и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 217»

Утверждены новые правила предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку развития образования и науки.

Уточнен перечень расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий, а также их дифференциация в зависимости от получателя субсидии. Выделены две группы получателей средств:

юрлица, не являющиеся некоммерческими организациями и НКО, кроме государственных (муниципальных) учреждений.

Кроме того, установлено, что за счет субсидий выплачиваются стипендии Правительства РФ и Президента РФ, а также стипендии имени Е. Т. Гайдара, А. И. Солженицына, Ю. Д. Маслюкова, В. А. Туманова, А. А. Вознесенского, Д. С. Лихачева, А. А. Собчака. Также финансируется создание канала общественно-политической направленности, ориентированного на детей в возрасте 8-16 лет.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 марта 2018 года № 333-11 «О внесении изменений в федеральную целевую программу „Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации

Подписанным постановлением внесены изменения в ФЦП „Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации“. Так, на 1,28 миллиарда рублей сокращен общий объем финансирования программы за счет федеральных средств. Теперь он будет составлять 287,65 миллиарда руб.

Кроме того, скорректированы затраты на создание объектов по уничтожению химоружия, уничтожение его запасов, а также на обеспечение уничтожения запасов оружия, бывших объектов по его производству и разработке. Изменены объемы капвложений в строительство объектов по уничтожению химоружия.

Приказ Министерства транспорта РФ от 11 января 2018 года № 8 „О внесении изменений в Правила проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 23 июля 2015 г. N 227“

Скорректированы правила досмотра в целях транспортной безопасности.

В частности, если применение технических средств досмотра затруднительно или невозможно, то используется визуальный осмотр материальных объектов досмотра и проверка целостности внешней упаковки и пломбировки. Это допускается только при наличии сопроводительных документов, предусмотренных действующим законодательством о техническом регулировании и в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и содержащих информацию, указывающую на наличие свойств, препятствующих проведению досмотровых мероприятий иными способами.

Также установлено, что на станциях метрополитена граждане и их багаж обследуются с помощью металлодетекторов, а также средств радиационного контроля. Досмотр с помощью иных средств проводится выборочно.