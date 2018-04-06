Главные беды России — дураки и дороги — уже давно приобрели себе нового товарища в виде отечественной системы здравоохранения, которая при министре Веронике Скворцовой превратилась в сплошную болевую точку. Ее критикуют все: и пациенты, которые неделями и месяцами не могут попасть на прием к специалисту или же вовсе лишены доступной медпомощи из-за так называемой оптимизации, и врачи, которых реформы Минздрава загнали в перманентное состояние усталости вкупе с бедностью. Довольными остались лишь руководители Фонда обязательного медицинского страхования, постоянно сидящие на денежных потоках, и разнообразные страховые компании, не совершающие никакой работы кроме перекачивания денег граждан.
Матвиенко vs Скворцова
Выступая на экспертном совете по реализации задач, поставленных президентом, председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила о необходимости отказаться от системы ОМС, раскритиковав ее за неэффективность, непрозрачность и коррупционные риски. Особенно ее возмутило обилие страховых компаний, которые не выполняют никаких практических функций, а лишь отщипывают себе от выплат, передаваемых из бюджета в ФОМС.
«Скажите, пожалуйста, сколько средств граждан уходит на содержание этих страховых компаний? Это просто прокладки по перекачиванию денег граждан. А какая эффективность страховой компании? Да никакой! Это конторки, которые просто собирают деньги и перечисляют со счета на счет больниц. И вы называете это эффективной системой?», — возмутилась спикер верхней палаты парламента.
Матвиенко обратила внимание на то, что указанные «прокладки» никак не защищают право граждан на доступную медицинскую помощь и не контролируют качество оказываемых услуг. Подобные фирмы нужно ликвидировать, разрешив гражданам в рамках добровольной страховой системы выбирать себе частных страховщиков, а также поликлиники и больницы, считает Матвиенко. Ненужными и расточительными спикер СФ РФ посчитала и фонды ОМС.
«Зачем вообще эти фонды мы насоздавали столько? Смысл? Напрямую — из федерального бюджета, из регионального бюджета — все по-честному, все прозрачно. Нужно выбрать экономную модель, а не содержать тучи чиновников. Приезжаешь в регионы: единственное красивое здание — Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования… Вот на это идут деньги граждан наших, которые они зарабатывают, вместо того чтобы направлять эти деньги на реальные проекты», — подчеркнула политик.
Против разумного предложения выступает глава профильного ведомства — министр здравоохранения Вероника Скворцова. Два года назад она активно высказывалась против ликвидации ФОМС, считая предложения, аналогичные сделанному Матвиенко, популизмом и шагом назад. По ее словам, ФОМС якобы помогает оптимизировать выплаты медицинским учреждениям, которые получают деньги за каждого пролеченного пациента, а не на постоянной основе. Прокомментировать ситуацию со страховыми компаниями, высасывающими деньги из системы здравоохранения, Скворцова не решилась. Еще бы, ведь по данным Счетной палаты РФ, только за 2015 год система ОМС потеряла 30,5 млрд рублей как раз на деятельности страховых компаний-посредников. Потеря средств происходит из-за того, что страховым в их нынешнем виде выгоднее «кидать» клиентов, оставляя деньги у себя, а не направляя их в медучреждения.
Последствиями нехватки средств, пропадающих в недрах страховых компаний или расходующихся на содержание гигантского аппарата ФОМС, становится сокращение числа специалистов, рабочих часов, снижение оплаты труда и увеличение доли и стоимости платных услуг.
Министр поневоле
Однажды Вероника Скворцова заявила, что никогда не хотела быть министром. Пожалуй, лучше бы и не становилась. Затеянная ей «оптимизация» нанесла тяжелый ущерб системе здравоохранения в стране, лишив медицину множества ценных кадров, а граждан — медицинской помощи. За последние годы число лечебных учреждений сократилось почти вдвое — с 10,7 тысячи до 5,4 тысячи. Повсеместно наблюдается нехватка лекарств, в том числе жизненно важных. Дорогостоящие препараты при Скворцовой превратились в источник доходов для фармацевтических компаний и связанных с ними чиновников от Минздрава. Немалые суммы в Минздраве осваивают и на пиаре.
«Вот, к примеру, на 2013 год было по госконтракту выделено 35 млн рублей на телепроект по продвижению здорового образа жизни. Телепроект и, соответственно, деньги на него были рассчитаны на весь 2013-й — а контракт был заключен в ноябре 2013-го, когда до конца финансового года оставалось чуть более месяца. Аналитикам нигде в открытом доступе не удалось найти хоть один выпуск телепрограммы по этому проекту именно в пределах 2013 года. Как говорится, 35 «лямов» — ам и проглотили. Сумма маленькая — никто и не заметил. А сколько их — этих «ам», бог его знает», — пишет «Общая газета».
Недавно ФАС подловила Минздрав на сговоре с одним из крупнейших поставщиков лекарств компанией «Р-Фарм», которая известна своими махинациями с ценами на препараты. В ведомстве создавали для указанной компании преимущественные условия, нарушая конкурентное законодательство и потворствуя неэффективному расходованию бюджетных средств. В Минздраве, конечно же, поспешили опровергнуть обвинения, но собранные ФАС доказательства говорят об обратном.
Это лишь малая часть тех минусов, которые наложились на общую картину состояния системы здравоохранения в России с приходом Вероники Скворцовой на должность министра. Остается надеяться, что система переболеет и избавится от этого недуга.