Вероника Скворцова — тяжелый недуг российского здравоохранения

Главные беды России — дураки и дороги — уже давно приобрели себе нового товарища в виде отечественной системы здравоохранения, которая при министре Веронике Скворцовой превратилась в сплошную болевую точку. Ее критикуют все: и пациенты, которые неделями и месяцами не могут попасть на прием к специалисту или же вовсе лишены доступной медпомощи из-за так называемой оптимизации, и врачи, которых реформы Минздрава загнали в перманентное состояние усталости вкупе с бедностью. Довольными остались лишь руководители Фонда обязательного медицинского страхования, постоянно сидящие на денежных потоках, и разнообразные страховые компании, не совершающие никакой работы кроме перекачивания денег граждан.

Матвиенко vs Скворцова

Выступая на экспертном совете по реализации задач, поставленных президентом, председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила о необходимости отказаться от системы ОМС, раскритиковав ее за неэффективность, непрозрачность и коррупционные риски. Особенно ее возмутило обилие страховых компаний, которые не выполняют никаких практических функций, а лишь отщипывают себе от выплат, передаваемых из бюджета в ФОМС.

«Скажите, пожалуйста, сколько средств граждан уходит на содержание этих страховых компаний? Это просто прокладки по перекачиванию денег граждан. А какая эффективность страховой компании? Да никакой! Это конторки, которые просто собирают деньги и перечисляют со счета на счет больниц. И вы называете это эффективной системой?», — возмутилась спикер верхней палаты парламента.

Матвиенко обратила внимание на то, что указанные «прокладки» никак не защищают право граждан на доступную медицинскую помощь и не контролируют качество оказываемых услуг. Подобные фирмы нужно ликвидировать, разрешив гражданам в рамках добровольной страховой системы выбирать себе частных страховщиков, а также поликлиники и больницы, считает Матвиенко. Ненужными и расточительными спикер СФ РФ посчитала и фонды ОМС.

«Зачем вообще эти фонды мы насоздавали столько? Смысл? Напрямую — из федерального бюджета, из регионального бюджета — все по-честному, все прозрачно. Нужно выбрать экономную модель, а не содержать тучи чиновников. Приезжаешь в регионы: единственное красивое здание — Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования … Вот на это идут деньги граждан наших, которые они зарабатывают, вместо того чтобы направлять эти деньги на реальные проекты», — подчеркнула политик.

Против разумного предложения выступает глава профильного ведомства — министр здравоохранения Вероника Скворцова. Два года назад она активно высказывалась против ликвидации ФОМС, считая предложения, аналогичные сделанному Матвиенко, популизмом и шагом назад. По ее словам, ФОМС якобы помогает оптимизировать выплаты медицинским учреждениям, которые получают деньги за каждого пролеченного пациента, а не на постоянной основе. Прокомментировать ситуацию со страховыми компаниями, высасывающими деньги из системы здравоохранения, Скворцова не решилась. Еще бы, ведь по данным Счетной палаты РФ , только за 2015 год система ОМС потеряла 30,5 млрд рублей как раз на деятельности страховых компаний-посредников. Потеря средств происходит из-за того, что страховым в их нынешнем виде выгоднее «кидать» клиентов, оставляя деньги у себя, а не направляя их в медучреждения.

Последствиями нехватки средств, пропадающих в недрах страховых компаний или расходующихся на содержание гигантского аппарата ФОМС, становится сокращение числа специалистов, рабочих часов, снижение оплаты труда и увеличение доли и стоимости платных услуг.

Министр поневоле

Однажды Вероника Скворцова заявила, что никогда не хотела быть министром. Пожалуй, лучше бы и не становилась. Затеянная ей «оптимизация» нанесла тяжелый ущерб системе здравоохранения в стране, лишив медицину множества ценных кадров, а граждан — медицинской помощи. За последние годы число лечебных учреждений сократилось почти вдвое — с 10,7 тысячи до 5,4 тысячи. Повсеместно наблюдается нехватка лекарств, в том числе жизненно важных. Дорогостоящие препараты при Скворцовой превратились в источник доходов для фармацевтических компаний и связанных с ними чиновников от Минздрава. Немалые суммы в Минздраве осваивают и на пиаре.

«Вот, к примеру, на 2013 год было по госконтракту выделено 35 млн рублей на телепроект по продвижению здорового образа жизни. Телепроект и, соответственно, деньги на него были рассчитаны на весь 2013-й — а контракт был заключен в ноябре 2013-го, когда до конца финансового года оставалось чуть более месяца. Аналитикам нигде в открытом доступе не удалось найти хоть один выпуск телепрограммы по этому проекту именно в пределах 2013 года. Как говорится, 35 «лямов» — ам и проглотили. Сумма маленькая — никто и не заметил. А сколько их — этих «ам», бог его знает», — пишет «Общая газета».

Недавно ФАС подловила Минздрав на сговоре с одним из крупнейших поставщиков лекарств компанией «Р-Фарм» , которая известна своими махинациями с ценами на препараты. В ведомстве создавали для указанной компании преимущественные условия, нарушая конкурентное законодательство и потворствуя неэффективному расходованию бюджетных средств. В Минздраве, конечно же, поспешили опровергнуть обвинения, но собранные ФАС доказательства говорят об обратном.

Это лишь малая часть тех минусов, которые наложились на общую картину состояния системы здравоохранения в России с приходом Вероники Скворцовой на должность министра. Остается надеяться, что система переболеет и избавится от этого недуга.