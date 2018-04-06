Страховые представители будут следить за оказанием медуслуг в онкологии

МОСКВА , 5 апреля. / ТАСС /. Институт страховых представителей в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) доказал эффективность, так как он позволяет решать конкретные запросы граждан, выявлять проблемные точки в организации медпомощи, повышать эффективность затрат, а в дальнейшем продолжать следить за качеством оказания медуслуг, в том числе в онкологии. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по вопросам медицины Дмитрий Кузнецов в четверг по итогам совещания в Минздраве РФ

"Сейчас есть направленность на улучшение условий и качества оказания медпомощи онкологическим пациентам. Благодаря той работе, которая началась в режиме пилотном рядом компаний (страховых — прим. ТАСС) в конце прошлого года и продолжается сейчас, она находит моменты, которые показывают точки неэффектинивости и точки контроля, на которые было менее пристальное внимание", — уточнил Кузнецов.

Работа страховых представителей, по его словам, «позволяет находить те проблемные точки, которые у нас есть при получении гражданами помощи». В числе таких проблемах моментов Кузнецов назвал «нежелание тех или иных медицинских учреждений оказывать услуги в условиях дневного стационара, когда нет смысла человеку находиться на койке», проблемы с получением тех или иных химиотерапевтических препаратов, навязывание платных услуг и так далее.

"Несмотря на многие слова разных критиков, работа эффективна потому, что пользуется спросом граждан, потому что та система коммуникации со страховыми компаниями, которая налажена, показала значительный рост числа обращений с 2016 по начало 2018 года", — сказал он.

Обращения call-центры исчисляются миллионами, отметил Кузнецов. Происходит смещение вектора причин обращения граждан к страховщикам. Если изначально это были обращения технического характера, касающиеся замены полиса ОМС, как попасть к врачу, где находится медицинская организация. «Сейчас они касаются сущностных вопросов. Они касаются вопросов организации работы медучреждений, они касаются вопросов качества оказания медицинской помощи, они касаются нарушения прав граждан в части попыток незаконно взывания средств и так далее», — добавил он.

Кузнецов также отметил, что изменилась проблематика и пути решения конфликтов, которые возникают у пациентов и медучреждений, в том числе по взиманию денежных средств. «В досудебном порядке стало решаться практически более 90% вопросов», — пояснил эксперт.