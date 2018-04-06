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Багаж пассажиров метрополитена начнут проверять на радиацию
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Багаж пассажиров метрополитена начнут проверять на радиацию 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Пассажиров метрополитена и их вещи начнут проверять с помощью металлодетекторов и средств радиационного контроля. Соответствующий приказ Минтранса России вступил в силу 6 апреля.
Документом вносятся изменения в Правила проведения досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности. Так, пункт 155, где говорится, что работники метрополитена досматриваются при первом в течение рабочей смены пересечении зоны транспортной безопасности, был дополнен новым абзацем.
«На станциях метрополитена обследование физических лиц и перемещаемых ими материальных объектов в места общего пользования, входящие в сектор свободного доступа зоны транспортной безопасности, и (или) в перевозочный сектор зоны транспортной безопасности с целью осуществления перевозки, проводится с помощью металлодетекторов, а также средств радиационного контроля», — говорится в обновлённой версии Правил.
При этом уточняется, что «обследование объектов досмотра с помощью иных средств досмотра проводится выборочно». Кроме того, устанавливается, что при пересечении пассажиром границ перевозочного сектора зоны транспортной безопасности у него будет проверяться наличие перевозочного документа.
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