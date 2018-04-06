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Правительство субсидирует создание общественно-политического канала для детей
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Правительство субсидирует создание общественно-политического канала для детей 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Одной из целей новых правил предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку развития образования и науки стало создание общественно-политического канала для детей в возрасте 8-16 лет. Соответствующие постановление Правительства, утвердившее новый документ, вступило в силу 6 апреля.
«Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения расходов на … финансовое обеспечение создания и организационно-технического сопровождения специализированного канала общественно-политической направленности, ориентированного на детей в возрасте 8 — 16 лет», — говорится в документе.
К целям финансирования также отнесены господдержка молодых российских учёных и программ популяризации и изучения русского языка в России и за рубежом. Помимо прочего, за счёт субсидий будут выплачивать стипендии кабмина и президента России, а также стипендии имени Егора Гайдара, Александра Солженицына и Анатолия Собчака.
Согласно постановлению, выделены две группы получателей средств: юрлица, не являющиеся некоммерческими организациями и НКО, кроме государственных (муниципальных) учреждений. Соглашение о субсидировании будет заключаться с Минобрнауки России.
Прежние правила субсидирования признаны утратившими силу.
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