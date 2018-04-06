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Монтелла огласил заявку на матч с "Баварией"

"Манчестер Сити" рассматривает вариант с приобретением летом Кейна, Салаха, Неймара или Гризманна

Глушаков: "Надеюсь, в конце сезона сможем угостить всех ребят из команды чудо-напитком из Миллерово"