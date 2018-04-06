Изменения внешности без хирургов: примеры Подольской и Овсиенко

Наш эксперт Зоя Евсюкова

Многие звезды впервые обращались за помощью к пластическим хирургам лет десять назад. Альтернативы скальпелю тогда не было. Но за последние годы рынок услуг «медицинского тюнинга» вырос: появились новые методики, вмешательства стали не такими травматичными, как раньше. А главное, значительных перемен во внешности теперь можно достичь с помощью косметологических процедур — без хирургии. О плюсах и минусах безоперационного метода рассказывает эксперт «Телепрограммы» — заведующая отделением косметологии и дерматовенерологии поликлиники РГСУ Зоя Евсюкова. Татьяна Овсиенко 2007 и 2017 годы. Фото: Anatoly LOMOHOV/globallookpress.com, Яна ЯВОРСКАЯ/FOTODOM.ru Зоя Евсюкова: — Татьяна Овсиенко нос скорректировала хирургическим путем давно — уменьшила крылья и кончик. А вот на фотографиях Татьяны последних лет заметно, что она перебарщивает с ботулотоксином (инъекции препарата убирают морщины). На некоторых снимках видно, что у нее сильно опущены брови из-за неправильной техники инъекций. Но через пару месяцев брови вновь поднимаются.

Овсиенко, скорее всего, делала круговую подтяжку. Вывод об операции можно сделать по сузившимся глазным щелям, изменению разреза глаз (раньше взгляд был открытым, распахнутым, а сейчас стал поуже) и отечности нижних век. Хотя, возможно, это результат имплантации лифтинговых нитей, выполненных из медленно рассасывающихся материалов. Лифтинг (подтяжку) лица можно сделать и у косметолога, только эффект от процедуры будет недолгим, максимум два года. Реабилитация займет не менее двух недель: синяки, отеки и асимметрия — все это тоже будет после нитевого лифтинга. Но есть и плюсы: нет наркоза, а если лифтинг не понравится, можно все вернуть как было. Наталья Подольская 2005 и 2017 годы. Фото: Gennadii SERGEEV/globallookpress.com, Лариса КУДРЯВЦЕВА/Экспресс газета

Зоя Евсюкова: — Результат ринопластики Натальи Подольской налицо. Эффект операции отличный: нос сохранил свою индивидуальность, но при этом стал уже в области кончика и крыльев. Сейчас популярна нехирургическая ринопластика — она может исправить небольшие неровности спинки носа, сделать ее четкой и прямой. Раз и навсегда уменьшить крылья и кончик носа возможно только с помощью операции. Есть методики по воздействию на мышцы носа с помощью ботулотоксина (инъекции препарата применяются, к примеру, для лифтинга кончика носа), но эффект от таких процедур длится 3 — 4 месяца и не так сильно выражен.

С крыльями носа косметолог может работать ограниченно, с помощью инъекций расслабляя определенные мышцы, которые расширяют ноздри. Филлер с гиалуроновой кислотой (инъекционный препарат) помогает визуально сузить широкую переносицу, спинку носа, «спрятать» горбинку, сгладить вмятину или выровнять изгиб. На рынке появилось много нитей для лифтинга кончика носа. Результаты порой впечатляют.

Зоя Евсюкова: — И при операциях, и при косметологических процедурах главное, чтобы с врачом повезло. Конечно же, абсолютной альтернативы хирургии нет. Так как косметологические процедуры имеют обратимый и не такой выраженный результат. Но они дешевле пластических операций. К примеру, инъекции ботулотоксина в нос укладываются в среднем в сумму 5 тысяч рублей (ринопластика стоит от 200 тысяч рублей). Кроме того, в косметологии не нужен общий наркоз и реабилитационный период короче или его вообще нет.

С лицом хирургу работать сложнее, чем, например, с грудью. Здесь асимметрия и рубцы недопустимы, а чрезмерный лифтинг приводит к плачевным результатам — появляются «женщины-кошки» с раскосыми, летящими на виски глазами, ртом, как у Джокера… А по одинаковым носам-уточкам (маленькие обрубленные кончики, вздернутые крючком) на фото инстаграмных див можно догадаться о пластике. Каждый пациент делает выбор сам.