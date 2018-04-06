Попыхтел и умер

Японцы неспроста считаются очень трудолюбивой нацией: жители Страны восходящего солнца практически живут на рабочих местах. Такое перенапряжение сил не лучшим образом сказывается на здоровье граждан: они нередко умирают и совершают самоубийства прямо в офисе. Это происходят так часто, что уже перестало кого-либо удивлять. «Лента.ру» рассказывает, почему почему в Японии гибнут на службе и как относятся к этому в обществе.

Рождество. Улицы украшены гирляндами, люди с подарками спешат по домам, в атмосфере ощущается праздник. 24-летняя японка Мацури Такахаси летит мимо окон рабочего общежития. Жить ей остается всего несколько секунд. Казалось, ничто не предвещало беды, и только в соцсетях девушки проскакивали сообщения: «Я умру, я так устала». Такахаси работала в крупнейшей рекламной компании страны Dentsu. После смерти девушки в 2015 году выяснилось, что ее сверхурочные за месяц превысили 100 часов.

Статистика суицидов в Японии беспощадна: ежедневно добровольно уходят из жизни почти 60 человек, за год — больше 21 тысячи. Часть случаев классифицируют как «кароси» — смерть от переработки. Япония — одна из немногих стран, в которой собираются подобные данные. Обычно причинами кароси становятся инсульты и инфаркты на рабочем месте, на фоне стресса и сильнейшей усталости, однако часть этих эпизодов — именно самоубийства. Ежегодно регистрируются сотни подобных случаев, неофициально счет идет на тысячи.

Во многом это связано с практикой пожизненной работы в одной компании, появившейся после Второй мировой войны. В 1950-х годах премьер-министр Сигэру Ёсида ставил приоритетом послевоенное восстановление экономики. Он договорился с крупными корпорациями, чтобы те предоставляли работу пожизненно в ответ на лояльность сотрудников. Японцы послушно взялись за дело, и это принесло плоды: Страна восходящего солнца постепенно превратилась в одну из ведущих экономик мира. Однако работать приходилось все усерднее. Из-за мировых кризисов работников приходилось сокращать, а те, кого оставляли, были вынуждены работать за двоих и за троих, чтобы получать достойные деньги и доказать свою нужность.

Сейчас работать не 8, а 12 часов в день считается совершенно нормальным. А после этого в обязательном порядке «социализироваться»: например, общаться и выпивать с начальством и коллегами в каком-нибудь баре. При этом формально задерживаться в офисе никого не заставляют, многие остаются из-за боязни показаться неэффективными и не продвинуться по службе.

Сотрудники практически не берут отпуска или больничные, работают даже в выходные дома. Многие засиживаются до двух-трех ночи в офисе, а с утра вновь приступают к своим обязанностям. Некоторые сотрудники после рабочего дня остаются на месте и по другой причине: уходить раньше начальства считается неуважением. Если у работающего японца есть семья, он может видеть родных только по выходным. Стоит отметить, что подобные добровольные переработки обычно вообще не учитываются и не оплачиваются. А на тех, кто берет хотя бы две недели из 20 положенных дней отпуска, смотрят почти как на врагов: это дурной тон и непозволительная роскошь.

Это касается и уже долгое время работающих в компании, и молодых: большинство вчерашних студентов выходят на работу в надежде, что сохранят свое место до самой пенсии. Начальство ждет от новых сотрудников хороших результатов, необходимых для продвижения по карьерной лестнице, и они отвечают на ожидания самоотверженным трудом. Жители Японии редко меняют работу, ведь обычно это означает начать с нуля.

В последние годы молодежь выбирает другую тактику: работать на неполную ставку или устраиваться в компанию временно. С одной стороны, таким образом они пробуют себя и не оказываются привязаны к одному месту. С другой — им не доверяют серьезную работу, да и ставки на таких позициях обычно ниже. В итоге молодым людям все равно приходится перерабатывать, чтобы получить нормальные деньги.

Согласно опросам, в 2016 году почти в четверти японских компаний были сотрудники, нарабатывающие сверхурочно более 80 часов в месяц, и как минимум в каждой десятой — по 100 и более. При этом именно 80 часов считаются порогом, после которого риск смерти резко возрастает.

Кстати, ранее считалось, что проблема кароси в основном мужская, однако постепенно ситуация меняется. Молодые люди все больше работают и все реже женятся, поэтому и девушек чаще берут на работу. Получается замкнутый круг: времени на отношения из-за работы совершенно не остается, а когда нет семьи — трудиться можно еще больше. Молодые хотели бы сломать эту систему, но она постепенно засасывает и их.

Как считает почетный профессор Университета Кансай Кодзи Мориока, именно продолжительность рабочего дня — корень зла в Японии: «Люди настолько заняты, что у них даже нет времени жаловаться».

В таком стрессе японцы живут с детства. Они уделяют огромное внимание успехам в учебе, ведь хорошие оценки и образование просто необходимы для того, чтобы попасть на престижную работу (а больше всего зарабатывают крупные бизнесмены, адвокаты и врачи). На каникулах вместо того, чтобы кататься на велосипеде или загорать на пляже, ученики старших и средних школ сидят в обнимку с учебниками и готовятся к экзаменам. Уровень нагрузки в школе и университете зашкаливает.

К серьезным проблемам и конфликтам приводит групповая культура: в Японии считается, что люди должны следовать общим правилам, придерживаться единого мнения, поэтому чем-то отличающийся ученик может стать изгоем. Так, отстающий быстро становится объектом насмешек, поэтому многие учатся ради того, чтобы не быть аутсайдером. Так же относятся к неуспевающим учителя: они могут знать о травле, но закрывать на это глаза и даже участвовать в происходящем.

Отчасти с этим связана проблема хикикомори, когда молодой человек закрывается в комнате, не ходит в школу, а затем отказывается работать и десятилетиями живет на иждивении родственников.

Из-за сложных отношений с окружающими, издевательств, чрезмерных нагрузок и требований каждый год в стране сводят счеты с жизнью примерно 500 человек в возрасте до 20 лет. Многие ученики убивают себя накануне начала учебного года, после каникул. Несмотря на спад общего числа самоубийств, уровень смертности среди подростков в последние десятилетия не падает.

Впрочем, страдают не только школьники. Учителям тоже приходится несладко: горы тетрадей на проверку, изнурительная подготовка к урокам, внеклассные занятия, работа с родителями — около 60 процентов педагогов находятся на грани кароси. При этом с ними могут и не продлить контракт: его заключают всего на год, зачастую даже не на полную ставку, и чтобы не остаться на улице, работать приходится еще усерднее,.

2017-й стал для японцев очередным этапом в борьбе с самоубийствами: впервые за 22 года из жизни ушло менее 15 тысяч мужчин, женщины также обновили рекордный минимум. Статистика стабильно показывает все меньшие числа уже десять лет подряд, однако реальность все же остается печальной: за год добровольно расстались с жизнью 21 140 человек. В числе основных причин — проблемы со здоровьем, семейные и финансовые трудности, часто связанные с безработицей.

Японцы относятся к самоубийствам с пониманием. Это культурная особенность, связанная со стремление любой ценой выглядеть достойно в глазах других, быть принятыми обществом. Считается, что статистика суицидов может быть связана и с многовековой традицией «почетных самоубийств». В средневековой Японии у самураев было распространено сэппуку (или харакири), которое совершали после поражения в бою, в качестве наказания, в знак верности идеалам или господину. Во время Второй мировой войны в армии успешно использовали камикадзе — летчиков-смертников, совершались и банзай-атаки.

По словам японского психолога Ватару Нисиды, частично традиции действительно могут влиять на выбор людей: «В Японии нет истории христианства, поэтому здесь самоубийство — не грех. Некоторые считают, что это способ взять на себя ответственность». К примеру, начальник технической службы авиакомпании Japan Air Lines в аэропорту Ханэда покончил жизнь самоубийством после катастрофы Boeing 747 под Токио в 1985 году, чтобы искупить вину перед жертвами (тогда погибли 520 человек).

Современные японцы частично переняли и древнюю концепцию групповых самоубийств, которые были важной частью искусства синдзю: суициды влюбленных или членов одной семьи. Эта тема, к примеру, лежит в основе фильма «Самоубийство влюбленных в Сонэдзаки», снятого по классической пьесе для театра кабуки. Для групповых самоубийств японцы ищут единомышленников в сети и договариваются о месте и способе ухода из жизни. Японские власти осознали масштабы этой проблемы и стараются с этим бороться.

Первый серьезный план борьбы с самоубийствами правительство Японии приняло в 2007 году. Среди его целей значилось предотвращение причин суицидов, работа с теми, кто предпринял попытку совершить самоубийство, а также изменение отношения общества к этой проблеме. Программа принесла результаты. С июля 2017-го перед властями страны стоят новые задачи: к 2025 году сократить число самоубийств на 30 процентов, то есть примерно до 16 тысяч. Чиновники стараются искоренить предрассудки в отношении сексуальных меньшинств и решить вопрос с переработками. Школьников информируют о возможности обратиться за помощью и психологической поддержкой.

Отдельно пытаются бороться с кароси. В частности, правительство намерено сократить до пяти процентов число работающих более 60 часов в неделю. Сотрудников компаний хотят приучить отгуливать отпуска по крайней мере на 70 процентов. Некоторые компании уже начали предоставлять семейным работникам возможность уходить с работы раньше, чтобы проводить время с родными; призывают не засиживаться в офисах вечерами хотя бы по пятницам.

В Dentsu, в которой работала покончившая с собой в Рождество 2015-го Мацури Такахаси, теперь требуют, чтобы сотрудники брали минимум пять дней отпуска каждые полгода, а после 22:00 в офисах отключают свет.

Toyota же, к примеру, ограничивает максимальное сверхурочное время до 360 часов в год, а в некоторых офисах каждый час после семи вечера объявляется о важности отдыха. Nissan предлагает некоторым служащим удаленную работу. Десятки корпораций внедрили «дни без переработок»: сотрудники должны покинуть офис в 17:30. Однако из-за большой нагрузки воспользоваться послаблением способны немногие.

Несмотря на усилия правительства, проблема остается острой. Согласно опросам, возможность самоубийства серьезно рассматривала примерно пятая часть взрослых респондентов.

Будет ли результативной стратегия борьбы с суицидами и кароси — пока неизвестно. Японии вскоре предстоит решать и другую серьезную проблему: ее население быстро стареет. Ожидается, что к 2025 году трудоспособная его часть уменьшится на четверть, что существенно увеличит нагрузку на работающих граждан. Круг может замкнуться.