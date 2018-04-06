Отдали концы

Онлайн-проституция стала неотъемлемой частью интернета: получить интим-услуги в сети порой даже проще, чем заказать еду на дом. Практически на любом сайте можно найти предложения провести время в чате с вебкам-моделью или воплотить в реальность смелые желания дома. Однако в США решили положить этому конец. Под запретом оказались не только работники «по вызову», но и знакомства в сети. Как скандальный закон стал костью в горле пресловутой свободы слова и какое отношение проститутки имеют к корпорации Google — в материале «Ленты.ру»

В США со дня на день могут принять пакет SESTA-FOSTA, запрещающий секс-торговлю в интернете. Изначально документ разработали, чтобы пресечь детский секс-трафик, но из-за расплывчатых формулировок под удар попал и эскорт-бизнес. Обе палаты американского Конгресса уже одобрили его, сейчас от вступления в силу законодательный акт отделяет подпись президента Дональда Трампа . Судя по всему, это случится очень скоро: закон активно поддерживает дочь главы государства и по совместительству сотрудник его администрации Иванка Трамп. При этом против SESTA-FOSTA выступают не только работники сферы интим-услуг, но и правозащитники, уверенные в том, что закон ударит по свободе слова.

Внимание к проблеме привлек процесс против главы популярного сайта объявлений Backpage Карла Феррера, которого власти в 2016 году обвинили в сутенерстве и торговле несовершеннолетними. Правоохранители неоднократно обращали внимание на предложения сексуального характера, которые нередко появлялись на известном ресурсе: доступ к телу маленькой девочки мог там продаваться наряду с подержанным автомобилем или рассадой по привлекательной цене.

Это было не первое обвинение в адрес портала, однако судьи всегда оставались на стороне ресурса. Права владельцев сайтов в США защищены с 1996 года статьей 230 закона о связи (также известен как закон о телекоммуникациях): она гарантирует им позицию исключительно поставщика информации. Иными словами, Backpage не нес никакой ответственности за данные, опубликованные пользователями.

В 2017 году владельцы сервиса под давлением обвинений провели чистки, удалив объявления, содержащие слова-маркеры вроде «лолита», «изнасилование» и «тинейджер». Однако администрация ресурса сочла себя несправедливо ущемленной Конгрессом: они объявили о закрытии раздела «Для взрослых» по причине «нарушающей Конституцию цензуры со стороны правительства», установили на сайте красный баннер с соответствующей надписью и перенесли объявления сексуального толка в раздел, посвященный знакомствам.

Тогда же в Сенате был разработан и представлен документ SESTA (Stop Enabling Sex Traffickers Act). Его полное название содержит призыв внести поправки в закон о связи и уточнить, что статья 230 на самом деле не препятствует их привлечению к ответственности на всех уровнях. Инициатива была включена в защищающий жертв секс-торговли законопроект FOSTA, созданный Палатой представителей. Упирая на проблему продажи детей в сети, законотворцы приравняли взрослых, зарабатывающих на жизнь своим телом в сети, к злоумышленникам, а сайты — к ярым защитникам проституции. Содействие в таких «интимных» вопросах на территории США карается многолетним тюремным заключением.

Американские селебрити тоже не остались в стороне: полтора десятка известных актеров объединились для ролика с призывом обратиться к конгрессменам и исправить статью 230, приняв SESTA. Они выступали под лозунгом «I am Jane Doe»: так назывался документальный фильм, посвященный жертвам секс-торговли на Backpage, также Jane Doe является обозначением неизвестного истца женского пола (эквивалентно «гражданке Ивановой»).

Завидное единодушие большинства не могло пройти незамеченным: объединенный пакет SESTA-FOSTA был принят в нижней палате Конгресса (388 голосов «за»), а затем и в верхней (из 99 сенаторов его не поддержали лишь двое). Это произошло практически за три недели — 27 февраля и 21 марта. Законодатели уверены, что президент подпишет его в кратчайшие сроки: сенатор Роб Портман написал об этом в своем Twitter-аккаунте как о практически решенном деле.

В сети такое единение республиканцев и демократов сочли подозрительным. Среди пользователей распространились две теории: общее посягательство на свободу слова американцев и частная защита чиновниками собственных интересов.

Удушение основной свободы человека является одним из главных лозунгов движения STOP SESTA-FOSTA. Его сторонников объединяет идея свободного интернета: пользователи уверены, что законопроект совсем не искоренит торговлю интимом, но абсолютно испортит идею свободных площадок, где можно смело выражать свое мнение. К тому же они боятся, что правительство таким образом сможет давить на крупные технологические корпорации, к примеру, на социальные сети или поисковики, — заставляя их следить за юзерами и блокируя неугодную информацию.

В пользу второго предположения говорят многие секс-работники: по их мнению, постоянные клиенты с Капитолийского холма пытаются заткнуть им рот, испугавшись опыта с «заговорившей» Сторми Дэниэлс. Эта порнозвезда стала скандально известна после того, как рассказала СМИ о своей интимной связи с Трампом (глава государства продолжает это отрицать). В социальных сетях появились сообщения о неких списках членов Конгресса, которые часто прибегают к услугам секс-работников, и могут быть недовольны возможной оглаской. Сейчас вебкам-модели и проститутки пытаются общими силами обнародовать сводную информацию о них, так как понимают, что уход в тень после принятия закона лишит их всех прав.

Некоторые все еще надеются остаться в сети: активисты создали анонимный блог под названием #survivorsagainstsesta (выжившие против SESTA). Там они собирают информацию о возможностях уйти в «подполье» и ведут хронику происходящего в профессиональной сфере. Начальная «Техника безопасности» для проституток-партизан состоит из 16 пунктов и начинается словами: «Вам потребуются сутки, чтобы выполнить следующие шаги. Возьмите ведро зеленого чая, воды, кофе, одну-две бутылки вина, чтобы настроиться, потому что грядет большая работа».

Далее подпольщикам предлагается завести несколько адресов электронной почты, приобрести отдельный мобильный телефон для работы и настроить VPN. Их работа, судя по инструкции, становится почти секретарской (организация писем, ведение списков и так далее) с налетом шпионского флера (многократный скрин экрана перед публикацией фото и изменение угла падения света на снимке для большей конспирации).

В порыве защитить свои права секс-работники даже создали собственную социальную сеть, которую назвали Switter, — первые две буквы расшифровываются как sex work. Они называют ее нецензурируемым рабочим пространством. На сайте опубликована информация о почти 14 с половиной тысячах зарегистрированных пользователей. Перекличка с названием микроблог-платформы Twitter неслучайна: предполагается, что этот сервис может запретить работникам секс-сферы публиковать информацию о себе и рекламные посты, поэтому сообщество готовит запасную площадку для своих нужд. Вероятно, сама сеть также может со временем подпасть под расплывчатые формулировки закона SESTA-FOSTA. К примеру, «организация сговора с целью поощрения или облегчения проституции для другого лица должна штрафоваться или караться тюремным сроком не более 10 лет или и то, и другое».

Несмотря на то что официально закон все еще не принят, многие площадки уже развили бурную деятельность. Сайт электронных объявлений Craigslist закрыл рубрику знакомств — теперь при попытке ее посетить появляется заглушка с информацией о FOSTA и пожеланием счастья миллионам пар, нашедших друг друга на этом портале. Его примеру последовал Backpage. Международный имиджборд Reddit закрыл темы, посвященные эскорту и встречам (Escorts, Male Escorts, Hookers, SugarDaddy).

Корпорация Microsoft выступила с обновлением пользовательского соглашения: с 1 мая 2018 года юзерам будут запрещены «оскорбляющие выражения» и «неприемлемый контент» во всех своих сервисах, включая Skype, Office и Xbox. Компания напомнила, что имеет право использовать и анализировать все личные данные пользователей для собственных нужд или в целях ведения расследования.

Особенно тяжелые конфликты у работников интим-сферы сейчас возникают при взаимодействии с сервисами IT-гиганта Google. Многие секс-работники заливают свои фотографии и видео на виртуальный диск и зарабатывают на жизнь, продавая доступ к ним. Однако в конце марта они выяснили, что файлы помечаются автоматизированной системой: теперь их нельзя ни самостоятельно скачать, ни переслать. В некоторых случаях «взрослый» контент без предупреждения бесследно исчезал из закрытых личных хранилищ.

Несмотря на то что официально Google не разрешает хранение коммерческого порно на своих серверах, модели уверены, что именно сейчас происходит «показательная порка»: ранее с подобными проблемами они никогда не сталкивались, и ужесточение правил скорее всего становится предвестником приходящих времен SESTA-FOSTA. «Они хотят с нами расправиться», — заключила активистка под ником SadistHailey в своем Twitter-аккаунте.

Секс-работники приходят в ужас от мысли, что им снова придется выйти на улицы, рискуя жизнью и здоровьем. Они уверены, что при организации реальных встреч насилия по отношению к проституткам станет в разы больше. Более того, они уже сейчас не могут распространять между собой «черные списки» нежелательных клиентов (к примеру, не желающих платить или особо жестоких).

С приходом интернета в последние годы существенно уменьшилась доля преступлений по отношению к секс-работникам. Это связано с тем, что сотрудники интим-сферы могли узнать клиента лучше, найти его в социальных сетях. Также усилилось профессиональное сообщество: «коллеги» делятся отзывами о недобросовестных «заказчиках» и оказывают друг другу психологическую помощь.

Очевидно, принятие пакета SESTA-FOSTA приведет не только к маргинализации определенной группы пользователей сети (среди которых — и проститутки, и вебкам-модели, и их клиенты), но и к трудностям не заинтересованных в интим-услугах пользователей. При использовании Skype или игре в Xbox надо будет тщательно контролировать свою речь, на серверы Google не получится залить личные файлы, а знакомство в интернете сможет круто изменить судьбу попаданием за решетку.