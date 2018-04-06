10 смелых фотографий кормления после года

Автор проекта — американский фотограф Натали МакКейн. У нее двое детей, обоих она кормила грудью дольше года и не раз сталкивалась с осуждением. По мнению Натали, ее откровенные фотографии поддерживают кормящих мам, которые испытывают стыд и чувство вины за «слишком долгое» ГВ. А что думаете вы? 1. «Мой сын еще совсем маленький»

2. «Моменты близости»

3. «Молочные друзья»

4. «Большая маленькая девочка»

5. «Мы понимаем друг друга без слов»

6. «Я не хочу стыдиться»

7. «Волшебное молоко для принцессы»

8. «Тандем — это легко!»

9. «Это нужно нам обоим»

10. «Я хочу дать лучшее своему ребенку»