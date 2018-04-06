7 загадочных мест в Москве, куда вам лучше не ходить

Каждый год множество и наших соотечественников, и туристов из других стран приезжают в Москву , чтобы полюбоваться на исторические достопримечательности. Самые незадачливые из них гуляют и по тем местам, которые москвичи уже давно привыкли обходить стороной из-за их непривлекательности, труднодоступности или же банально опасности. Сегодня Passion.ru расскажет о семи таких уголках столицы.

Ховринская больница

Наверняка вы уже слышали немало легенд о давно заброшенной Ховринской больнице: и сатанисты тут свои сборища устраивали, и потоп здесь был, и разные жуткие вещи здесь происходили, и криминальные разборки случались… Что из этого правда, а что нет, мы, наверное, никогда не узнаем. Но о чем можно сказать совершенно точно — место это небезопасное. Не зря вокруг Ховринки поставлены пункты охраны, и на территорию никого не пускают.

Голосов овраг в Коломенском

В живописном и спокойном Коломенском парке есть место, которое лучше не посещать — это Голосов овраг. По одной из версий, название было образовано по созвучию с именем славянского бога Велеса. Еще в древние времена люди, побывавшие в этом овраге, рассказывали о великанах в шкурах, пробегающих по траве в тумане, а вездесущие очевидцы рассказывали о голосах, раздающихся из оврага в темное время суток. Кстати, и в XX веке иногда здесь пропадали люди. Точнее, они входили в овраг, а несколько часов спустя их находили в совершенно другой части парка.

Лыткаринское шоссе

Небольшой участок дороги между Люберцами Лыткарино (протяженностью всего 6 км) считается одним из самых опасных в нашей стране. Счет количества аварий на этой ровной и спокойной дороге идет на тысячи. Среди них как мелкие ДТП, так и серьезные автокатастрофы с травмами и жертвами. Дорогу словно прокляли. В СМИ писали о некой женщине в белом платье, которую водители якобы видят на дороге и слетают в кювет. А местные жители уверены, что у дороги негативный энергетический фон, поскольку рядом находится кладбище. Окончательной точки зрения по этому поводу до сих пор нет.

Большой Академический пруд

Вот уже который год пруд загажен так, что купаться там не разрешается, хотя вокруг водоема обустроены песчаные пляжи. Впрочем, количество нетрезвых в этих местах даже в будние дни зашкаливает выше новогодней ночи в спальном районе. Поэтому интеллигентные москвичи стараются не гулять у Академического пруда.

Капотня

Московский район Капотня настолько оброс мифами, что правду о нем мало кто знает. Самый дешевый, самый грязный и неблагополучный — вот расхожие представления об этом месте на юго-востоке столицы. «Жители Капотни, сильно нагрешившие в этой жизни, в следующей опять будут жить в Капотне», — шутят местные. Нефтеперерабатывающий завод, близость МКАД и ТЭЦ, удаленность от метро — и это еще не все минусы жизни в районе, о которых пишут в московских СМИ.

Станция метро Выхино

В списке самых «популярных» очередей Москвы почетное первое место занимает старейшая из них — прямо на станции метро «Выхино». Более того, давка начинается еще на остановках наземного транспорта, на дальних подступах к станции. Здесь ежечасно останавливаются десятки автобусов, троллейбусов и маршруток, и толпа плотным потоком движется к метро, где лишь самые ловкие, расталкивая других локтями, успевают за короткое время пробраться к поезду. Тут же часто орудуют карманники — нужно быть очень осторожным и внимательным, чтобы не попасться на их удочку.

Гольяново

Не так давно московский район Гольяново (у станции метро Щелковская) занял третье место в списке самых опасных для туристов мест на Земле. В рейтинге, составленном порталом The Huffington Post, путешественникам, оказавшимся в этом районе, рекомендуют ходить, не поднимая головы и глаз, не вступать в контакты с местными жителями и всячески беречь сумки и кошельки. Тут можно найти несколько любопытных достопримечательностей, видимо, и отпугнувших иностранных журналистов. Например, место поклонения язычников — «Храм Богородицы» — на территории Лосиного Острова, одну из крупнейших промзон столицы Калошино и даже памятник суровых 1990-х — дом №2 по Алтайской улице, который считается колыбелью измайловско-гольяновской преступной группировки, послужившей прототипом для героев сериала «Бригада».

Фото: Shutterstock, YouTube