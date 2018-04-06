За 12 лет оборона прохудилась: За счёт чего «мёртвый» «Арсенал» деклассировал ЦСКА

Четвертьфиналы Лиги чемпионов и Лиги Европы практически лишились интриги после первых матчей. Во вторник и среду на 95% обеспечили нам шикарные полуфинальные пары главного клубного турнира "Реал" , «Бавария», «Барселона» и «Ливерпуль». А вчера главные фавориты Лиги Европы «Арсенал» и «Атлетико» сделали уверенный шаг к очной дуэли в финале или полуфинале турнира. Команда «А» добилась уверенных домашних побед, одна из которых стала очень болезненной для российских болельщиков. ЦСКА был буквально вынесен с поля, и может радоваться четырём пропущенным голам. Ещё вчера футбольная общественность хоронила «Арсенал», называя его «мертвым». Но даже в таком состоянии «канониры» легко расправились с подопечными Виктора Ганчаренко

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Первыми словами о матче ЦСКА в Лондоне естественно будет отсыл в историю. Портал "Евро-футбол.ру" не мог не вспомнить ноябрьский матч в промозглом Лондоне. В 2006-м году молодой Игорь Акинфеев также видел перед собой спины братьев Березуцких и Сергея Игнашевича . Радоваться потрясающей стабильность или удивляться трансферной политике Евгения Гинера — решать Вам. Спины остались всё те же, а вот головы вертелись не так быстро. Резвые игроки «Арсенала» крутили защитников ЦСКА как хотели, а те успевали только посмотреть в сторону эпизода и оценить ажурность лондонской атаки.

Шестое место АПЛ, без перспектив на Лигу чемпионов (через чемпионат), практически уволенный Арсен Венгер (с конца января по начало марта «канониры» проиграли 6 матчей из 8!), натужная победа над «Сток Сити», несмотря на счёт 3:0 первый гол случился лишь в концовке с пенальти. Все эти факторы настраивали на позитивный лад. Победы, конечно, не ждали, но за ничью в Лондоне зацепиться было реально. Хотя бы борьбу навязать, чётко отыграв в обороне, как 12 лет назад. Но всё это мысли до матча. На деле всё получилось иначе. «Арсенал» вышел и просто унёс с поля ЦСКА. Как так получилось?

Командные скорости

Первое и самое важное. «Арсенал» деклассировал даже не ЦСКА, а весь российский футбол в целом. Тот же состав «армейцев» играл с «Ростовом» (крепким российским клубом) на выходных, и всё протекало в спокойном, будничном темпе. Команды заковыряли друг другу по голу, в концовке Вернблум смог занести ещё один. Российский футбол будто в спящем режиме происходит, всегда есть 15 касаний чтобы осмотреться, подумать и отдать неточный пас. «Арсенал» вчера сыграл в свойственной для себя манере (фирменной венгеровской) — быстрое движение мяча, вертикальные передачи во фланг, открывания в центр, постоянные «стеночки». Всё в касание, быстро, умно.

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У «армейских» защитников от этого весь матч кружилась голова. Щенников и Кучаев вообще забыли про свои позиции на поле. Если вы видели в кадре Георгия или Константина, значит через мгновение назначат пенальти, или мяч пролетит мимо них, доставшись разогнавшемуся на фланге защитнику «Арсенала». В попытках оправдаться у чужих ворот толку было не больше. Вялые подключения кроме угловых ничего не сулили, а успевать назад вчера в обязанности Щенникова и Кучаева не входило вовсе. Эх, то ли дело 2006-й год. Юрий Жирков и Дейвидас Шемберас тогда не давали спуску своим оппонентам. В атаке их видели редко, зато на ноль отыграть получилось.

Центр поля и вечная тройка А. Березуцкий — Игнашевич — В. Березуцкий

Основная вертикаль лондонских атак проходила через фланги, но параллельно «канониры» умудрились вчистую выиграть центр поля. И ведь там было далеко до безгрешия. Гранит Джака регулярно совершал ошибки, после которых следовали неоправданные подкаты, слабый матч провёл Джек Уилшир . Правда, Мхитарян и Рэмзи вдвоём успевали везде. Лихо прессинговали в отборе, и создавали ураганный второй темп атаки. Аарон вообще провёл феноменальный матч, оказавшись неуловимым для всей центральной оси ЦСКА.

А ведь тройка полузащиты самая сильная часть ЦСКА. Головина и Дзагоева не в чем упрекнуть хотя бы за старание. Алан много суетился в завершающей стадии, но даже сумел забить из офсайда. Гол, по правилам забитый «армейцами», так и вовсе мог стать лучшим в матче, но все перечеркнул Ремзи своей пяткой. Александр Головин потрясающе пробил со штрафного. Игрок может продать себя в Европу, это радует. Но на его фоне вчера ещё более отчетливо было видно, что больше светлых пятен нет. Совершенно.

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Бибрас Натхо. Сложно вспомнить более провальный матч в его исполнении. Ни разу не успел к эпизоду, с углового, находясь в статичном положении, умудрялся неточно забросить мяч на одинокого Головина. Даже на фоне тройки центральных защитников смотрелся безнадёжным «пенсионером». Хотелось просто дать ему попить. Вот центральные защитники провели не самый худший матч. Напротив, во всей этой свистопляске братья Березуцкие и Игнашевич смотрелись не самым слабым звеном. Несколько раз на опыте создали искусственный офсайд, не позволив «Арсеналу» забить больше. Уровень защитников виден и сейчас, действительно великие игроки (Игорь Акинфеев в этой же категории, сыграл великолепно, несмотря на 4 пропущенных мяча) по меркам российского футбола. Но требовать, чтобы ветераны успевали за неугомонными Ляказеттом и Мхитаряном, гением Озила или моторным Ремзи — утопия.

Спасибо что один, или о сказ нападении ЦСКА

Какая радость, что Головинн рвётся в Европу. Его желание подарило нам единственный гол ЦСКА. Виктор Ганчаренко сыграл открыто, даже Венгер удивленно отметил это, однако Арсен не упомянул имена форвардов. Играй ты хоть все в атаку, но если у тебя на острие Муса и Вернблум — обыграть серьёзного соперника невозможно. Когда таким игрокам не дают подумать 15 минут или сделать 48 касаний, они теряются. Ахмед опускает голову и бежит (ещё есть вариант со слабеньким ударом сильно мимо ворот или точно в руки голкиперу) пока не упрётся в рекламный щит. Понтус при давлении не может обработать мяч, а потом лупит по ногам опередившего его соперника.

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